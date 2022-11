Le conseil de Streator envisagera un incitatif de 30 000 $ pour amener Arby’s – Shaw Local

Le conseil municipal de Streator envisagera jeudi une incitation de 30 000 $ pour aider à amener un restaurant Arby dans la ville.

Arby’s cherche à emménager dans un emplacement à l’angle nord-ouest de Bloomington Street et Oakley Avenue, à l’ancien emplacement de Gautschy’s Corner.

Streator Equity Group LLC a récemment acheté l’ancienne propriété de la station-service au Robert and Eileen Gautschy Trust. Le promoteur a initialement envisagé de remodeler le bâtiment existant, a déclaré le directeur municipal David Plyman dans une note au conseil municipal. Plyman a déclaré que le personnel de la ville offrait le programme de subventions de façade comme incitation possible.

Plyman a déclaré que la propriété est située dans le district de financement par augmentation d’impôt et serait éligible jusqu’à 30 000 $ dans le cadre du programme de façade.

Au lieu de rénover le bâtiment existant, le promoteur a décidé de démolir la structure et de construire un nouveau bâtiment pour un Arby’s, selon la note de service. Une nouvelle construction générera environ 15 000 $ d’augmentation de l’impôt foncier, plus qu’un projet de rénovation, a déclaré Plyman. Le propriétaire paie actuellement environ 3 265 $ par année en taxes et deux restaurants similaires à Streator paient entre 17 000 $ et 20 000 $ en taxes foncières.

Plyman recommande au conseil municipal d’approuver un accord de développement pour rembourser au promoteur 30 000 $ pour les dépenses éligibles au TIF. Le conseil municipal se réunira jeudi à 13 h 30 à l’hôtel de ville, 204 S. Bloomington St.

Streator n’a pas d’Arby’s. Il y a des emplacements d’Arby à Ottawa, au Pérou et dans le Pontiac.