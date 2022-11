Le conseil de Streator dit non à un incitatif de 30 000 $ pour Arby’s – Shaw Local

Le conseil municipal de Streator a annulé une incitation de 30 000 $ pour aider à amener un restaurant Arby dans la ville.

Les membres du conseil Matt McMullen, Tim Geary, Jacob Darby et Brian Crouch ont voté contre l’incitation, tandis que la mairesse Tara Bedei a voté en faveur de l’extension des 30 000 $ de dépenses éligibles au financement par augmentation d’impôt pour le développement.

Arby’s cherche à construire un emplacement à l’angle nord-ouest de Bloomington Street et Oakley Avenue, à l’ancien emplacement de Gautschy’s Corner. Streator Equity Group LLC a récemment acheté l’ancienne propriété de la station-service au Robert and Eileen Gautschy Trust.

McMullen a demandé au City Manager David Plyman si la ville avait dit non aux 30 000 $ si Arby continuait. Plyman ne connaissait pas la réponse.

McMullen a ajouté qu’il ne voit pas les avantages que cela apportera à la ville, notant qu’Arby’s n’est pas un restaurant de destination. Les autres membres du conseil n’ont fait aucun commentaire.

Plyman avait recommandé l’incitation de 30 000 $ dans une note au conseil municipal. Il a déclaré qu’une nouvelle construction générerait environ 15 000 $ d’augmentation de la taxe foncière, soit plus qu’un projet de rénovation. Le propriétaire paie actuellement environ 3 265 $ par année en taxes et deux restaurants similaires à Streator paient entre 17 000 $ et 20 000 $ en taxes foncières. Le futur restaurant ajouterait également des revenus de taxe de vente à la ville.

Plyman a déclaré que la ville avait initialement proposé au promoteur une invitation à demander une subvention de façade, car la ville souhaitait améliorer l’apparence de ses points d’accès, considérant l’intersection de son quartier d’affaires Route 23 comme l’un de ces endroits. Plyman a déclaré que la propriété aurait été éligible jusqu’à 30 000 $ dans le cadre du programme de façade, c’est pourquoi la ville a offert ce montant pour une reconstruction.

Streator n’a pas d’Arby’s. Il y a des emplacements d’Arby à Ottawa, au Pérou et dans le Pontiac.