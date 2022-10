Le conseil de Streator discutera d’un accord avec le district de protection contre les incendies de Reading pour fournir un service d’ambulance jusqu’à son référendum – Shaw Local

Alors que la ville de Streator a accepté de fournir un service d’ambulance aux districts de protection contre les incendies de Reading et de Long Point, le conseil municipal de Streator devrait discuter mardi d’accords de principe pour que ces districts paient le service.

Les districts de protection contre les incendies de Reading et de Long Point devront passer un référendum pour augmenter les impôts fonciers afin de payer les services d’ambulance. Le plus tôt ces référendums peuvent aller sur le bulletin de vote est avril.

En 2021, Advanced Medical Transport, l’ancien fournisseur d’ambulances, a répondu à 368 appels dans le district de Reading, ce qui représenterait une facture de plus de 100 000 $. En 2021, le district de protection contre les incendies de Reading a reçu un total de 76 000 $ de taxes prélevées, ce qui signifie qu’il devrait plus que doubler ses recettes fiscales pour effectuer un paiement à Streator. Les commissaires aux incendies de lecture avaient dit au conseil que le district ne pouvait pas payer le coût.

Streator propose un contrat qui réduit les frais d’EMS à Reading, afin de lui donner le temps d’obtenir un financement. L’accord facturera 25 000 $ au district de Reading pour couvrir tous les coûts EMS jusqu’en avril. Si le référendum est adopté, le district paiera 25 000 $ supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2023.

Service d’incendie volontaire du canton de Reading (Derek Barichello – dbarichello@shawmedia.com)

Puis, en 2024, la ville de Streator commencera à facturer au district de Reading 450 $ par appel pendant au moins trois ans.

Si le référendum échoue, la ville ne sera pas obligée de fournir des services EMS au district de Reading, selon la proposition.

Long Point et Allen Township ont accepté de payer à la ville 450 $ par appel. Long Point a reçu 32 appels l’année dernière et Allen Township (qui dessert la région de Ransom) demande à Streator de couvrir la partie ouest de son district, y compris Ransom et Kernan, si Allen Township n’est pas en mesure de répondre à un appel. L’accord estime que Streator devra répondre à environ 10 appels par an. L’accord du canton d’Allen s’inspire d’un accord conclu avec Dwight pour couvrir sa partie est. L’entente avec Long Point s’inspire d’une entente conclue entre Cornell et Pontiac pour fournir ses services d’ambulance.

Le service d’ambulance de Streator a été mis en service le 1er octobre, opérant à partir de la caserne des pompiers. Reading, Long Point et la partie ouest des districts de protection contre les incendies du canton d’Allen sont desservis par le service d’ambulance d’urgence de Streator. Le personnel de la ville devrait donner au conseil municipal une mise à jour lors du comité plénier à 13 h 30 le mardi 11 octobre sur la façon dont le service s’est déroulé.