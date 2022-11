Le conseil de Streator demande plus d’argent pour les impôts fonciers, mais le taux d’imposition devrait diminuer – Shaw Local

La ville de Streator cherche à demander 212 000 $ de plus en dollars d’impôt foncier en 2022 que ce qui a été reçu en 2021, mais en raison de l’augmentation de la valeur des propriétés dans ses limites, le taux d’imposition devrait légèrement diminuer.

Streator anticipe une croissance de 5,19 % des valeurs foncières imposables et cherchera à obtenir une augmentation de 4,99 % de ce qu’il a reçu l’année dernière, évitant ainsi l’exigence d’une audience de vérité fiscale à 5 %.

Stephen Litko, avec Lauterbach et Amen LLC, qui gère les finances de Streator, a déclaré jeudi que demander une augmentation du prélèvement était nécessaire pour que Streator ne recule pas, car les dépenses devraient également augmenter avec l’inflation. La demande de prélèvement devrait entraîner une augmentation de 125 000 $ du fonds général à partir des recettes fiscales et diminuer légèrement le taux d’imposition puisque la croissance de la valeur de la propriété devrait dépasser l’augmentation demandée du prélèvement.

Un contribuable foncier d’une maison de 100 000 $ qui maintient sa valeur au cours de l’année devrait payer environ 7,20 $ de moins sur la part de Streator de la facture fiscale.

De plus, la ville prélèvera plus de 100% du montant de l’actuaire privé pour la contribution de la ville aux pensions de la police et des pompiers.

Le conseil municipal de Streator votera sur le prélèvement fiscal provisoire lors d’une prochaine réunion, avant de le finaliser lors d’une réunion ultérieure.