Le conseil de Streator approuve une installation de marijuana artisanale dans une ancienne usine de beurre d’arachide – Shaw Local

Llerem LLC voulait trouver un moyen de conserver les emplois à Streator.

Le conseil municipal de Streator a assuré que Llerem aurait cette chance, approuvant lors de la réunion du conseil de mercredi un permis d’utilisation spéciale pour Llerem pour exploiter une installation de culture artisanale de marijuana au 118 Iowa Ave., l’ancienne usine de beurre de cacahuète.

Llerem ne cherche qu’à cultiver de la marijuana, elle ne pourrait pas fonctionner comme un dispensaire.

Llerem a déjà été approuvé à Streator et par l’État de l’Illinois pour une installation de culture artisanale de marijuana à John and Joe’s, 1105 W. Main St.

Paul Magelli, co-PDG de Llerem, a déclaré mercredi que le site de Main Street n’était plus viable pour le projet en raison du coût gonflé du projet post-COVID. Il a dit que l’entreprise recherchait un bâtiment existant pour répondre à ses besoins, comme fournir au moins 5 000 ampères de puissance.

« Nous recherchions un cadre industriel et nous étions heureux d’en trouver un à Streator », a déclaré Magelli.

L’usine de beurre de cacahuète a fermé ses portes en 2022 et a été achetée par Rick Wilkinson, qui utilise également l’installation. Llerem utiliserait environ 25 000 pieds carrés à l’extrémité sud de l’usine. Elle peut employer une dizaine de personnes.

Magelli a déclaré que le site sera sécurisé, nécessitant un badge et des empreintes digitales juste pour entrer. Une fois opérationnel, Llerem devra répondre à plusieurs exigences émises par l’État. Il sera également biosécurisé avec des employés portant des gants, des masques et des combinaisons pour manipuler le produit. L’odeur sera contrôlée par plusieurs atténuations, a déclaré Magelli. Le maire Tara Bedei a déclaré que c’était l’une des questions qu’elle avait reçues au sujet de l’opération proposée.

Un cultivateur artisanal est une petite entreprise qui ne peut pas vendre de la marijuana à partir de sa propre entreprise. Il ne peut vendre qu’à d’autres producteurs et centres de culture, qui peuvent ensuite distribuer aux dispensaires. Un cultivateur artisanal peut cultiver, sécher, sécher et emballer de la marijuana et effectuer d’autres activités nécessaires pour la mettre en vente dans un organisme de distribution ou l’utiliser chez un transformateur.

« Nous travaillons sur ce projet depuis cinq ans », a déclaré Magelli. « Nous sommes ravis de séjourner à Streator.