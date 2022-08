Le conseil de Sterling approuve les incitations au développement qui aideront le développeur du site Kmart – Shaw Local

STERLING – Le conseil municipal a adopté lundi à l’unanimité des incitations économiques pour le promoteur qui prévoit de dépenser 14 millions de dollars pour réaménager l’ancien site de Kmart dans le couloir commercial East Lincolnway.

Chris Williams de Highlands Development LLC, de Kansas City, Missouri, a acheté la propriété vacante depuis longtemps au 2901 E. Lincolnway en 2020 pour 1 million de dollars. Il comprend non seulement le bâtiment Kmart, mais également deux autres immeubles de vente au détail/bureaux pour la plupart vides.

Williams prévoit de réaménager le site en un mélange d’espaces commerciaux et commerciaux.

Highlands a déjà réaménagé et loué une partie du grand magasin vieux de 50 ans au ministère des Anciens Combattants, qui a déplacé sa clinique ambulatoire VA anciennement au 406 Ave. C vers le nouvel espace plus grand en janvier.

Williams prévoit de transformer le reste du site de 100 000 pieds carrés en espace commercial qui comprendra des détaillants nationaux de boîtes juniors, des restaurants nationaux et d’autres locataires locaux et régionaux et a été en «négociations actives» avec ceux-ci.

L’adoption de ce paquet fera avancer ces négociations et “nous aidera à franchir la ligne d’arrivée”, a-t-il déclaré lundi.

Le bâtiment, vide depuis 2014, nécessite d’importants travaux intérieurs et extérieurs.

En plus des travaux de façade, Highlands prévoit de refaire le toit, d’apporter des améliorations éconergétiques à l’éclairage et à la plomberie, de refaire complètement le stationnement et l’aménagement paysager, de réparer et de remplacer le béton et les trottoirs endommagés et peut-être d’ajouter de nouveaux bâtiments, entre autres, dit-il dans son accord de réaménagement avec la ville.

L’accord dépendait de la création par la ville du district de financement et de développement des affaires par augmentation d’impôt qui comprend le site.

“L’obligation de la ville en vertu de l’accord de réaménagement proposé est de créer des districts de financement et de développement des affaires par augmentation d’impôt”, a écrit le personnel de la ville.

“L’accord prévoit ensuite que la quasi-totalité des revenus tirés du TIF et du BDD soient utilisés pour rembourser au promoteur les frais engagés pour réaménager et améliorer le site à partir de son état actuel. “

De plus, Highlands recevra une part des recettes de la taxe de vente de 1 % perçues sur le site au cours des 15 prochaines années – dans la plupart des cas, une répartition 50-50, mais dans certains cas avec certains des détaillants, 85-15.

Le passage était presque garanti – c’est un plan qui est en préparation pour East Lincolnway depuis un certain temps et qui aidera non seulement Highlands mais aussi d’autres développeurs.

Les TIF et les BDD sont des outils de développement économique qui permettent d’utiliser l’argent collecté grâce aux impôts fonciers et à d’autres revenus à l’intérieur de leurs limites pour rembourser les promoteurs qui prennent en charge des zones dégradées ou sous-développées.