Le conseil de St. Charles pourrait réduire les plans d’agrandissement de First Street Plaza – Shaw Local

Les projets d’agrandissement de First Street Plaza au centre-ville de St. Charles continuent d’aller de l’avant, mais le projet pourrait être réduit si les coûts sont trop élevés.

Les Conseil municipal de Saint-Charles est sur le point d’examiner les plans le 17 janvier après que les échevins du comité de planification et de développement du conseil municipal ont recommandé à l’unanimité lundi l’approbation d’un plan préliminaire de développement de l’utilisation prévue pour l’expansion. Lors de la réunion du comité de lundi, les échevins de Saint-Charles ont réitéré leur désir de voir combien il en coûtera pour terminer le projet.

Suite à l’approbation des plans, la ville envisage de lancer un appel d’offres pour le projet. Le directeur des travaux publics, Peter Suhr, a déclaré aux échevins qu’ils auront probablement la possibilité d’examiner les offres le mois prochain.

La première phase du projet d’agrandissement a été achevée au printemps dernier, qui comprenait la construction d’un mur de soutènement le long de la rivière Fox et le remplissage du trou où se trouvait le restaurant Manor après sa démolition. La deuxième phase du projet comprend une place dotée d’un treillis de pergola solaire ainsi que l’installation d’art public.

Les plans prévoient également de fermer une section de First Street aux véhicules pour créer une passerelle piétonne. L’achèvement du projet devrait coûter 2,5 millions de dollars à la ville.

“Une meilleure compréhension des coûts du projet est vraiment essentielle pour passer à nos prochaines étapes”, a déclaré Rita Payleitner, 2e échevin de quartier, lors de la réunion.

D’autres échevins ont accepté, y compris l’échevin du 4e arrondissement Bryan Wirball.

“Je suis d’accord avec ce que mes collègues ont dit sur l’aspect financement”, a-t-il déclaré. “J’ai des inquiétudes à ce sujet.”

Au cours du processus d’appel d’offres, Suhr a déclaré que la ville demandera une “ventilation de l’ensemble de leurs coûts afin que nous puissions l’utiliser pour créer toutes les réponses dont vous avez besoin en ce qui concerne les coûts et le coût de chaque élément du projet”.

Les coûts d’acquisition, de conception et de construction du site pour la première phase étaient d’environ 2 millions de dollars. Avec des subventions et des dons totalisant 794 171 $ – dont une subvention de 600 000 $ d’Exelon et une subvention de 56 153 $ pour le bateau fluvial du comté de Kane, la ville a payé 1,2 million de dollars en coûts nets.

La deuxième et dernière phase du projet est estimée à environ 3,2 millions de dollars. Avec les dons reçus ou promis jusqu’à présent à 671 621 $, la ville paierait environ 2,5 millions de dollars.

L’Initiative St. Charles, un comité consultatif indépendant sous l’égide de la Fondation communautaire de la vallée de la rivière Fox, recueille des fonds pour le projet.

L’administratrice de la ville, Heather McGuire, a déclaré que les efforts de collecte de fonds se poursuivraient.

“L’initiative aimerait absolument remettre à la ville un chèque pour 100% du projet”, a-t-elle déclaré. “Je crois que tous les efforts de collecte de fonds se poursuivront même si la ville décide de financer ce projet.”