Le conseil de St. Charles approuve le plan stratégique 2023-2027 – Shaw Local

Le conseil municipal de St. Charles a approuvé un Plan stratégique 2023-2027qui établit un nouvel énoncé de mission, un énoncé de vision et des principes directeurs, selon un communiqué de presse de la ville.

Le plan, qui a été approuvé lors de la réunion du 17 janvier, identifie quatre priorités stratégiques :

Développement équilibré et réfléchi

Engagement communautaire

Résilience organisationnelle

Bien-être financier

Chaque priorité stratégique comprend des buts, des objectifs de résultats, des actions et des échéanciers. Le conseil municipal utilisera ce plan pour orienter les décisions budgétaires et politiques pour les cinq prochaines années, indique le communiqué.

Le plan est le résultat de huit mois d’entrevues, de groupes de discussion, de séances de planification et de sondages auprès des résidents, des entreprises, des partenaires communautaires, des élus et des employés.

« Nous voulions entendre le plus de monde possible. Nous avons donc organisé des séances de planification communautaire en personne et virtuelles », a déclaré l’administratrice municipale Heather McGuire dans le communiqué. « Nous avons également hébergé un site Web dédié où les membres de la communauté pouvaient épingler des commentaires, des idées et des photos. Le site a attiré avec succès plus de 10 000 visites. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé au processus de planification stratégique. Vos commentaires ont été inestimables.