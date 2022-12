Le conseil de Spring Valley cherche plus d’informations sur le district de protection contre les incendies – Shaw Local

Spring Valley pourrait chercher à établir un district de protection contre les incendies, ce qui implique un référendum, mais cela ne se produira probablement pas en avril.

Le service d’incendie de Spring Valley est une organisation municipale à but non lucratif.

Le chef des pompiers, Todd Bogatitus, a déclaré lundi au conseil municipal qu’il souhaitait que la ville poursuive la création d’un district de protection contre les incendies. Cependant, le conseil a déclaré qu’il ne disposait pas encore de suffisamment d’informations pour poser la question sur le bulletin de vote. Afin d’obtenir la question sur le scrutin d’avril, le conseil devra respecter plusieurs obligations procédurales d’ici le 3 janvier, ce qui, selon le procureur de la ville, Andrew Ebener, serait trop serré, avec un préavis de plusieurs jours requis pour les audiences.

À l’avenir, un avocat spécialisé dans la mise en place de districts de protection contre les incendies visitera le conseil et répondra à leurs questions. L’avocat expliquera le processus de ce qui est nécessaire pour déplacer les actifs de la ville vers un district de protection contre les incendies, si les habitants de la ville votent en sa faveur.

Les membres du Conseil ont déclaré qu’ils ne voulaient rien faire à la hâte et qu’ils souhaitaient obtenir des informations. Bogatitus a déclaré que le service d’incendie avait besoin de plus de financement et serait en mesure de fournir une réponse d’urgence à plein temps.