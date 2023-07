Le conseil de Sicamous réfléchit aux composteurs de comptoir pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Une solution innovante au gaspillage alimentaire pourrait arriver aux habitants de Sicamous.

Lors de la réunion du comité plénier du district du 28 juin, le conseil a entendu Jacob Hanlon, coordinateur de programme chez Food Cycle Science, une entreprise engagée à réduire le gaspillage alimentaire grâce à sa machine à compost compacte, le FoodCycler.

Hanlon a déclaré que Food Cycle Science est présent dans les écoles et les résidences, luttant contre le gaspillage alimentaire, les émissions de CO2 et de méthane et réduisant les coûts liés au gaspillage alimentaire pour les municipalités, ainsi que pour éviter que les déchets alimentaires ne se retrouvent dans les décharges, prolongeant ainsi la durée de vie des installations.

La mairesse Colleen Anderson a déclaré qu’elle avait découvert le FoodCycler lors de la conférence de la Fédération canadienne des municipalités à Toronto en mai et qu’elle souhaitait que l’entreprise fasse une présentation, après avoir eu des conversations antérieures avec le conseil au sujet de Sicamous ayant besoin d’une solution au compostage en tant que rats, ratons laveurs et autres ravageurs. deviennent un problème dans le quartier.

Hanlon a présenté le projet pilote FoodCycler au conseil, affirmant que l’entreprise a actuellement neuf partenariats municipaux dans six provinces et un territoire.

Le FoodCycler est un petit appareil de cuisine qui peut traiter tous les aliments, y compris la viande, les produits laitiers et même certains os et les transformer en une substance semblable à un sol sec, stérile, inodore et riche en nutriments qui peut ensuite être mise dans d’autres systèmes de compostage, à la maison. jardins, donnés à des fermes ou à des jardins communautaires et stockés indéfiniment s’ils sont maintenus au sec. La machine peut traiter en moyenne un à trois kilogrammes de déchets alimentaires par cycle, a déclaré Hanlon, et est silencieuse et économe en énergie, utilisant à peu près la même quantité d’énergie qu’un ordinateur branché pendant les huit heures environ que chaque cycle prend pour se terminer.

Il a partagé les statistiques sur le gaspillage alimentaire et sa principale conclusion était qu’il est évitable.

Le FoodCycler a été sélectionné comme finaliste du Défi de réduction des déchets alimentaires d’Impact Canada et a remporté 400 000 $, a déclaré Hanlon, permettant à l’entreprise de trouver plus de municipalités canadiennes dans lesquelles investir et être des partenaires de mise en œuvre du projet. Les municipalités se voient offrir un prix fortement subventionné pour que les résidents utilisent les unités pendant 12 semaines, avec le nombre de cycles de déchets alimentaires suivis et une enquête d’examen de sortie terminée, avec la possibilité de poursuivre un programme conçu pour les besoins de la communauté avec un financement de subvention supplémentaire potentiellement disponible. Sicamous a été invité à être la prochaine communauté pilote de FoodCycler.

Le coût pour les résidents serait de 150 $ ou 300 $, selon la taille et la capacité du modèle FoodCycler que leur ménage souhaite. Les prix originaux sont de 500 $ ou 800 $ plus les frais d’expédition et les taxes applicables. Le prix de base est réduit avec un rabais municipal, l’investissement d’Impact Canada et ensuite la municipalité, dans ce cas le District de Sicamous, est invitée à couvrir 100 $ sur chaque unité, peu importe la taille. Le FoodCycler appartient alors aux résidents après le pilote.

Les options du programme varient, mais Hanlon a recommandé la portée de 100 ménages, ce qui coûterait au district 10 000 $ à 100 $ par FoodCycler. Hanlon a déclaré que l’entreprise était heureuse de s’adapter aux besoins et au budget du district et que si elle souhaitait commencer plus petit, au minimum 50 unités, puis s’étendre, davantage pourrait facilement être livrée. Les filtres à charbon biodégradables, le seul entretien nécessaire, sont fournis par l’entreprise et Hanlon a déclaré à Nelson, qu’ils peuvent être récupérés gratuitement dans les magasins pour la commodité des résidents.

Le financement fédéral devrait s’épuiser d’ici la fin de cette année, a déclaré Hanlon, et il a assuré que le district aurait le droit de premier refus sur tout financement et programmation ultérieurs proposés par la société.

Le directeur administratif Kelly Bennett a déclaré que le district disposait d’environ 60 000 $ dans un fonds du programme d’incitation aux revenus d’action carbone qui pourrait être utilisé pour une « acquisition potentielle ».

Le conseil était intéressé par la proposition, souhaitant atténuer le problème de la faune et des ravageurs et éventuellement mettre en place un programme qui aide à la gestion des déchets et à la gérance de l’environnement. Le conseil a reçu le rapport pour information, demandant au personnel de correspondre avec d’autres communautés pilotes et le district régional de Columbia Shuswap, qui contrôle la gestion des déchets du district, et d’envisager d’intégrer le projet dans le budget 2024.

@willson_becca

[email protected]

