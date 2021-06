Le conseil de Shah Rukh Khan pour rester occupé pendant le verrouillage? L’acteur suggère de lire les livres de Harry Potter

Ce fut une autre session incroyable de #AskSRK sur Twitter alors que la superstar Shah Rukh Khan interagissait avec les fans sur le site de microblogging. King Khan, qui a terminé 29 ans après la sortie de son premier film Deewana aujourd’hui, l’a rendu spécial pour ses fans en répondant aux questions et aux demandes. Répondant à tous les souhaits qu’il a reçus alors que l’horloge sonnait à minuit aujourd’hui, SRK avait tweeté qu’il organiserait aujourd’hui une session d’interaction avec les fans sur le site de microblogging. Et quand c’est King Khan lui-même, vous devriez vous attendre à des réponses pleines d’esprit et cette session n’a pas été différente. Mais nous y viendrons plus tard.

Alors que les fans publiaient leurs questions, l’un des utilisateurs de Twitter a demandé à SRK sa suggestion de livres à lire pendant le verrouillage. En réponse au tweet, SRK a révélé son amour pour Harry Potter et a suggéré à cet homme de recommencer à lire les livres de Potter.

Découvrez le Tweet ici.

Un autre fan a interrogé SRK sur son expérience de travail à Bollywood et SRK lui a répondu en qualifiant son voyage de 3 décennies à Bollywood de la meilleure chose de tous les temps et a ajouté qu’il attend toujours avec impatience des années plus merveilleuses.

Alors que nous avons tous raté sa présence sur le grand écran ces dernières années, l’attente pourrait enfin toucher à sa fin. La publication de quelques nouvelles positives pour les fans a fait allusion à la sortie de ses projets à venir en réponse à une autre requête de fans.

L’un des fans a essayé de creuser chez SRK en demandant à la superstar s’il était devenu « berzogar » (chômeur). Mais le roi Khan avoua avec une réponse sauvage en citant les lignes que lui avait dites son père. Vérifiez-le vous-même.

Pendant ce temps, SRK a également parlé de son humeur et du passé qu’il a passé l’année dernière à passer du temps avec sa famille. Voici d’autres réponses de SRK.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici