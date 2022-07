Le Conseil de sécurité ne parvient pas à s’entendre sur une déclaration louant l’accord sur les céréales

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas été en mesure de s’entendre sur une déclaration saluant l’accord de la semaine dernière visant à acheminer des céréales et des engrais d’Ukraine et de Russie vers des millions de personnes affamées dans le monde, a déclaré mercredi l’ambassadeur de Norvège à l’ONU. La déclaration aurait également félicité le secrétaire général Antonio Guterres et le gouvernement turc pour leur rôle clé dans l’organisation de l’accord.

“La Norvège et le Mexique travaillent depuis des jours pour unifier le conseil dans un message saluant l’important accord de reprise des exportations de céréales, de denrées alimentaires et d’engrais via la mer Noire”, a déclaré l’ambassadrice norvégienne Mona Juul à l’Associated Press. “Nous regrettons que cela n’ait pas été possible.”

La Russie et l’Ukraine ont signé vendredi des accords séparés avec la Turquie et l’ONU ouvrant la voie à l’Ukraine – l’un des principaux greniers à blé du monde – pour exporter 22 millions de tonnes de céréales et d’autres produits agricoles bloqués dans les ports de la mer Noire en raison de l’invasion russe.

L’accord vise également à garantir que les produits alimentaires et les engrais russes aient un accès illimité aux marchés mondiaux.

Guterres a décrit l’accord comme un accord sans précédent entre deux parties engagées dans un conflit sanglant et l’a qualifié de « lueur d’espoir » pour des millions de personnes affamées qui ont dû faire face à d’énormes augmentations du prix de la nourriture.

Un jour après la signature, la Russie a organisé une frappe aérienne sur le port ukrainien d’Odessa, l’un des trois ports nommés dans l’accord pour l’exportation de céréales. En vertu de l’accord, Kyiv et Moscou ont convenu de ne pas cibler les navires et les installations portuaires impliqués dans l’initiative.

António Guterres a condamné “sans équivoque” les frappes aériennes signalées à Odessa, citant les engagements pris par les parties lors de la cérémonie de signature à Istanbul, selon un communiqué du porte-parole de l’ONU. Le chef de l’ONU a souligné que la pleine mise en œuvre des accords par la Russie, l’Ukraine et la Turquie “est impérative”, a déclaré le porte-parole de l’ONU.

Les diplomates du Conseil ont déclaré que la Russie s’était opposée au dernier projet de déclaration sur l’accord sur les céréales parce qu’il mentionnait la condamnation par Guterres de la frappe aérienne de samedi.

La proposition de déclaration de la Norvège et du Mexique, obtenue par AP, aurait salué les progrès réalisés lors de la signature vendredi de l’accord “pour assurer l’exportation sûre et sécurisée de céréales, de denrées alimentaires et d’engrais depuis l’Ukraine et la Fédération de Russie”.

Il aurait félicité António Guterres et la Turquie et appelé à une mise en œuvre rapide des engagements pris à Istanbul.

“Une déclaration unifiée du conseil saluant l’accord et félicitant le secrétaire général pour ses efforts aurait été un signal important”, a déclaré Juul.