Le Conseil de sécurité demande aux talibans d’annuler les restrictions imposées aux femmes en Afghanistan

Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé les talibans à annuler les politiques ciblant les femmes et les filles en Afghanistan, exprimant leur inquiétude face à “l’érosion croissante” des droits humains.

Les dirigeants islamistes extrémistes ont interdit samedi aux femmes de travailler dans des organisations non gouvernementales, dans le dernier coup porté aux droits des femmes en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021.

Les talibans avaient déjà suspendu l’enseignement universitaire pour les femmes et l’enseignement secondaire pour les filles.

Le Conseil de sécurité de l’ONU, composé de 15 membres, s’est dit “profondément alarmé” par les restrictions croissantes à l’éducation des femmes, appelant à “la participation pleine, égale et significative des femmes et des filles en Afghanistan”.

Il a exhorté les talibans “à rouvrir les écoles et à inverser rapidement ces politiques et pratiques, qui représentent une érosion croissante du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales”.

Le conseil a également condamné l’interdiction faite aux femmes de travailler pour les ONG, mettant en garde contre l’impact néfaste que l’interdiction aura sur les opérations d’aide dans un pays où des millions de personnes dépendent d’elles.

« Ces restrictions contredisent les engagements pris par les talibans envers le peuple afghan ainsi que les attentes de la communauté internationale.

La communauté internationale a fait du respect des droits des femmes une condition des négociations avec le gouvernement taliban sur le rétablissement de l’aide.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a fait écho au message du Conseil de sécurité, qualifiant les dernières restrictions imposées aux femmes et aux filles de “violations injustifiables des droits de l’homme” qui “doivent être abrogées”.

Mardi, le chef des droits de l’ONU a mis en garde contre les conséquences “terribles” que de telles politiques auraient.

“Aucun pays ne peut se développer – en fait survivre – socialement et économiquement avec la moitié de sa population exclue”, a déclaré Volker Turk, haut-commissaire aux droits de l’homme.

“Ces restrictions insondables imposées aux femmes et aux filles vont non seulement augmenter les souffrances de tous les Afghans mais, je le crains, poser un risque au-delà des frontières de l’Afghanistan.”

Turk a averti qu’interdire aux femmes de travailler dans les ONG priverait les familles de revenus cruciaux et “affecterait considérablement, voire détruirait” la capacité des organisations à fournir des services essentiels, qualifiant cela d’autant plus pénible avec l’Afghanistan en proie à l’hiver, alors que l’aide humanitaire les besoins sont au plus haut.

Plusieurs groupes d’aide étrangers ont annoncé dimanche qu’ils suspendaient leurs opérations en Afghanistan.

Les femmes ont également été évincées de nombreux emplois gouvernementaux, empêchées de voyager sans un parent masculin et sommées de se couvrir à l’extérieur de la maison, de préférence avec une burqa.

« Les femmes et les filles ne peuvent pas être privées de leurs droits inhérents », a déclaré Turk.

“Les tentatives des autorités de facto de les reléguer au silence et à l’invisibilité n’aboutiront pas.”