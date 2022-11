Le Conseil de sécurité de l’ONU vote contre l’enquête sur les biolabs américains

Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont rejeté l’appel de la Russie à enquêter sur les activités « militaro-biologiques » en Ukraine

Le Conseil de sécurité de l’ONU a rejeté l’appel de la Russie à une enquête internationale sur les allégations selon lesquelles les États-Unis auraient utilisé des laboratoires en Ukraine pour développer des armes biologiques.

Alors que la Chine a soutenu la proposition de la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont voté contre et les dix membres du conseil en rotation se sont abstenus.

La Russie insiste sur le fait que les États-Unis et l’Ukraine ont violé la convention internationale de 1972 qui interdit le développement, la production et le stockage d’armes biologiques. Selon Moscou, plusieurs laboratoires en Ukraine travaillaient sur un secret “militaire-biologique” programme, qui impliquait des études et le stockage d’échantillons d’anthrax, de choléra et d’autres maladies infectieuses.

Washington et Kiev nient tous deux avoir développé des armes biologiques. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré en mars que les laboratoires menaient “recherche scientifique ordinaire”.

Lors du vote au Conseil de sécurité mercredi, l’envoyée américaine, Linda Thomas-Greenfield, a affirmé que la proposition russe d’enquête était “basée sur la désinformation, la malhonnêteté, la mauvaise foi et un manque total de respect pour cet organe”.

Thomas-Greenfield a réitéré que les activités menées dans le cadre du programme Cooperative Threat Reduction (CTR) du Pentagone en Ukraine et dans d’autres anciens États soviétiques “ne sont pas à des fins militaires.”

La mission américaine auprès des organisations internationales à Genève, en Suisse, a déclaré en avril que l’objectif du CTR en Ukraine était d’aider le pays “consolider et sécuriser les agents pathogènes et continuer à garantir que l’Ukraine peut détecter et signaler les épidémies avant qu’elles ne constituent des menaces pour la sécurité ou la stabilité”.

Dmitry Polyansky, l’envoyé adjoint de la Russie auprès de l’ONU, a quant à lui déclaré qu’il était “profondément déçu” par le vote. Il a dit “les pays occidentaux ont tout simplement peur” d’une enquête internationale sur la question.