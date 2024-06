Le Conseil de sécurité de l’ONU soutient le plan de cessez-le-feu américain entre Israël et Gaza

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté en faveur du plan de cessez-le-feu entre Israël et Gaza proposé par les États-Unis.

Il pose les conditions d’un « cessez-le-feu total et complet », de la libération des otages détenus par le Hamas, de la restitution des dépouilles des otages morts et de l’échange de prisonniers palestiniens.

La résolution déclare qu’Israël a accepté la proposition de cessez-le-feu et exhorte le Hamas à l’accepter également.

La première phase du plan concerne un échange d’otages et de prisonniers ainsi qu’un cessez-le-feu à court terme.

La troisième phase se concentre sur les perspectives à long terme de l’enclave et lancerait un plan de reconstruction pluriannuel pour Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a publiquement critiqué certaines parties de la résolution et a déclaré à plusieurs reprises qu’il prévoyait de poursuivre les opérations militaires jusqu’à la destruction du Hamas.

« Nous appelons les parties à saisir cette opportunité et à avancer vers une paix durable qui garantisse la sécurité et la stabilité aux peuples israélien et palestinien », a déclaré Mme Woodward.