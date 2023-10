Le Conseil de sécurité de l’ONU soutient la mission visant à endiguer le chaos en Haïti

(Bloomberg) — Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné lundi le feu vert à la création d’une force internationale pour Haïti afin de maîtriser les gangs puissants et d’ouvrir la voie à des élections longtemps retardées.

Les plus lus sur Bloomberg

Aux termes de cet accord, le Kenya dirigera pendant un an une mission multinationale de soutien à la sécurité en renfort des forces de police de ce pays des Caraïbes, sous-armées et débordées.

Bien que le déploiement bénéficie du soutien du Conseil de sécurité, il ne sera pas supervisé par les forces de maintien de la paix de l’ONU et sera financé par des contributions volontaires.

Des gangs lourdement armés contrôlent de grandes parties de la capitale ainsi que des pans entiers de la campagne et ont paralysé l’économie par des enlèvements, des extorsions et des guerres intestines. Les États-Unis espèrent que ce déploiement pourra aider les forces de sécurité haïtiennes à restaurer la stabilité et considèrent le personnel supplémentaire comme un moyen de soutenir les efforts de police existants plutôt que de les supplanter, ont déclaré lundi de hauts responsables américains aux journalistes.

Lire la suite : Les États-Unis veulent l’approbation de l’ONU pour la force haïtienne dirigée par le Kenya la semaine prochaine

L’ambassadrice américaine auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que cette force ouvrirait la voie à une stabilité à long terme en Haïti. Elle a appelé d’autres pays à se joindre aux États-Unis pour offrir leur soutien et a déclaré qu’il était impératif que les forces de sécurité se déploient rapidement.

« Nous sommes déterminés à accroître notre aide à cette mission multinationale », a déclaré Thomas-Greenfield aux journalistes lundi soir. « Nous appelons le reste de la communauté internationale à nous rejoindre. Nous avons besoin que davantage de pays s’engagent. Si nous agissons de toute urgence, la mission peut se déployer en quelques mois. Et il n’y a pas de temps à perdre.

Les États-Unis avaient annoncé précédemment qu’ils fourniraient 100 millions de dollars pour soutenir la mission. Les Bahamas, la Jamaïque et Antigua-et-Barbuda ont déclaré qu’elles seraient prêtes à contribuer. Le vote de l’ONU étant écarté, d’autres pays devraient également prendre des engagements.

Décès dus au choléra

Le déploiement d’une force en Haïti est politiquement difficile, après qu’une force de maintien de la paix de l’ONU, présente sur place de 2004 à 2017, a involontairement introduit le choléra qui a tué des milliers de personnes. Les soldats de la paix ont également été accusés d’abus sexuels sur des enfants.

Les responsables américains ont déclaré que la mission serait étroitement surveillée étant donné la corruption généralisée au sein de la police haïtienne. Les forces de sécurité du Kenya ont elles-mêmes été accusées de toute une série de violations des droits humains, notamment de torture et d’exécutions extrajudiciaires.

Lire la suite : La République dominicaine ferme sa frontière avec Haïti au milieu d’une querelle fluviale

La résolution a été adoptée avec 13 voix pour et deux abstentions, de la part de la Russie et de la Chine.

Dans un communiqué, l’ambassadeur chinois à l’ONU, Zhang Jun, a déclaré que la mission devrait commencer immédiatement à rencontrer le peuple et le gouvernement haïtiens pour parvenir à un consensus et établir un calendrier crédible.

« Sans un gouvernement légitime, efficace et responsable, tout soutien extérieur ne peut guère avoir d’effets durables », a déclaré Zhang Jun.

Vague d’enlèvements

Le président Ariel Henry a demandé à plusieurs reprises une assistance en matière de sécurité, alors que le pays est en proie à des violences qui se sont aggravées depuis le meurtre du président Jovenel Moise en 2021. Malgré les multiples promesses d’organiser des élections présidentielles et législatives, Henry a déclaré que la situation sécuritaire est si désastreuse qu’elles ne peuvent pas avoir lieu.

Jusqu’au 9 septembre de cette année, le pays a connu 3 000 homicides et plus de 1 500 enlèvements, a rapporté l’ONU. En outre, quelque 200 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer.

« Nous souhaitons ardemment qu’Haïti, la première république noire indépendante, soit bientôt en mesure d’offrir à son peuple la prospérité qu’il a toujours méritée », a déclaré l’ambassadeur de la Jamaïque à l’ONU, Brian Wallace, s’exprimant au nom des nations de la communauté caribéenne ou Caricom.

(Mises à jour avec citation au sixième paragraphe.)

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP