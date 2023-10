Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit sur la question Gaza-Israël, mais ne parvient pas à se mettre d’accord sur une déclaration | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) s’est réuni à huis clos lors d’une session d’urgence au milieu de la guerre entre Israël et Gaza, mais n’est pas parvenu à obtenir l’unanimité nécessaire à une déclaration commune.

Au moins 1 100 personnes ont déjà été tuées depuis que le Hamas, le groupe palestinien qui contrôle la bande de Gaza sous blocus, a lancé samedi une attaque contre des villes israéliennes et pris des centaines de personnes en otages.

Israël a riposté en déclarant l’état de guerre et en pilonnant Gaza, une zone densément peuplée, tuant des centaines de personnes.

Les États-Unis ont appelé les 15 membres du Conseil à condamner fermement le Hamas.

« Un bon nombre de pays ont condamné les attaques du Hamas. Ce n’est évidemment pas le cas de tous », a déclaré le haut diplomate américain Robert Wood aux journalistes après la session.

« Vous pourriez probablement en deviner un sans que je dise quoi que ce soit », a déclaré Wood, faisant référence à la Russie, dont les relations avec l’Occident se sont fortement détériorées depuis son invasion de l’Ukraine.

Le conseil s’est réuni pendant environ 90 minutes et a entendu un exposé de l’envoyé de l’ONU pour la paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland.

Des diplomates ont déclaré que les membres menés par la Russie espéraient avoir une vision plus large que la simple condamnation du Hamas.

Une déclaration doit être convenue par consensus.

« Mon message était d’arrêter les combats immédiatement et de parvenir à un cessez-le-feu et à des négociations significatives, comme le Conseil de sécurité le réclamait depuis des décennies », a déclaré Vassily Nebenzia, l’ambassadeur de Russie à l’ONU.

« Cela est en partie dû à des problèmes non résolus », a-t-il déclaré.

Les Émirats arabes unis, qui ont normalisé leurs relations avec Israël dans le cadre d’un accord historique de 2020, ont déclaré qu’ils s’attendaient à davantage de réunions du Conseil de sécurité de l’ONU sur la crise.

« Je pense que tout le monde comprend qu’aujourd’hui, la situation est très préoccupante », a déclaré l’ambassadrice des Émirats arabes unis, Lana Zaki Nusseibeh.

« De nombreux membres du Conseil estiment qu’un horizon politique menant à une solution à deux États est le seul moyen de résoudre définitivement ce conflit », a-t-elle déclaré.

« Chemin vers la paix »

Ni Israël ni l’Autorité palestinienne (AP), basée en Cisjordanie et rivale politique du Hamas, n’ont assisté à la réunion car ils siègent actuellement au Conseil de sécurité.

L’ambassadeur palestinien Riyad Mansour a appelé les diplomates à se concentrer sur la fin de l’occupation israélienne.

« Malheureusement, pour certains médias et hommes politiques, l’histoire commence lorsque des Israéliens sont tués », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas le moment de laisser Israël redoubler d’efforts dans ses terribles choix. C’est le moment de dire à Israël qu’il doit changer de cap, qu’il existe un chemin vers la paix où ni les Palestiniens ni les Israéliens ne sont tués. »

Dans une lettre ouverte envoyée aux membres du Conseil de sécurité avant la réunion, trois organisations palestiniennes de défense des droits de l’homme ont déclaré que l’inaction de l’ONU avait permis les dernières violences et signifiait que ses membres étaient « complices » de ce qui s’était passé.

Les organisations basées en Palestine – Al-Haq, le Centre Al-Mezan pour les droits de l’homme et le Centre palestinien pour les droits de l’homme – ont appelé les États membres de l’ONU à s’attaquer aux « causes profondes et à protéger le peuple palestinien des attaques israéliennes ».

Pendant ce temps, avant la réunion, l’ambassadeur israélien à l’ONU, Gilad Erdan, a montré des photos graphiques de civils israéliens capturés par le Hamas.

« Ce sont des crimes de guerre – des crimes de guerre flagrants et documentés », a déclaré Erdan aux journalistes.

« Cette atrocité inimaginable et inimaginable doit être condamnée. Israël doit recevoir un soutien constant pour se défendre – pour défendre le monde libre. »

Abritant quelque 2 millions d’habitants et mesurant environ 365 km2, la bande de Gaza est dirigée par le Hamas depuis 2007, après une brève guerre avec les forces fidèles à l’Autorité palestinienne.

Son attaque en Israël coïncide avec des mesures soutenues par les États-Unis pour pousser l’Arabie saoudite à normaliser ses relations avec Israël en échange d’un accord de défense entre Washington et Riyad.

« Nous ne voyons aucune raison pour laquelle cela devrait être exclu », a déclaré Erdan. « Nous voulons toujours que cela se produise. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour vivre en coexistence avec tous nos voisins.