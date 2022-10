Le Conseil de sécurité de l’ONU se divise à nouveau sur les missiles nord-coréens

Le débat sur la manière de gérer un lancement de missile balistique nord-coréen sur le territoire japonais a divisé mercredi un Conseil de sécurité de l’ONU déjà profondément fracturé, la Russie et la Chine insistant sur le fait que des exercices militaires dirigés par les États-Unis dans la région avaient poussé la Corée du Nord à agir.

La session de mercredi s’est terminée sans accord sur les prochaines étapes, malgré les avertissements des États-Unis et de leurs alliés selon lesquels l’incapacité du Conseil à parvenir à un consensus sur le nombre record de lancements de missiles de la Corée du Nord cette année enhardissait la Corée du Nord et sapait l’autorité du plus puissant des Nations Unies. corps.

« Ce conseil doit garder à l’esprit qu’il est mis à l’épreuve et que sa crédibilité est en jeu. Ce conseil devrait agir et produire une action qui restaure sa crédibilité », a déclaré Hiroshi Minami, représentant adjoint du Japon auprès de l’ONU et l’un de ceux qui ont exhorté en vain le conseil à revenir à sa position autrefois unifiée sur les lancements de la Corée du Nord.

Le vol de missile de la Corée du Nord mardi était son test d’armes à longue portée jamais réalisé, un missile balistique à capacité nucléaire qui a survolé le Japon et avait suffisamment de puissance pour atteindre le territoire américain de Guam dans le Pacifique et au-delà. Cela a forcé le gouvernement japonais à émettre des alertes d’évacuation et à arrêter les trains.

L’ONU a déclaré qu’il s’agissait de l’un des 39 lancements de missiles balistiques sans précédent de la Corée du Nord jusqu’à présent cette année, dont les huit plus récents en une seule période de 10 jours. Cela survient alors que la Corée du Nord semble également se diriger vers un septième essai nucléaire, selon l’ONU.

Quelques heures après la réunion du conseil, la Corée du Sud a annoncé un nouveau lancement de missile nord-coréen, portant le total de l’année à 40.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un fait pression pour développer un arsenal nucléaire à part entière capable de menacer le continent américain et le territoire des alliés américains, dans le but d’arracher des concessions à ces pays, selon certains experts.

Le lancement de mardi était le premier que Kim visait au-dessus du Japon depuis 2017. Il s’est produit quelques jours après un exercice militaire dirigé par les États-Unis dans la mer du Japon avec des alliés du Japon et de la Corée du Sud. L’exercice comprenait un porte-avions américain à propulsion nucléaire.

La représentante adjointe de la Russie à l’ONU, Anna Evstigneeva, a insisté auprès des membres du Conseil de sécurité sur le fait que c’était «l’irresponsabilité» de cet exercice dirigé par les États-Unis, ainsi que les alliances croissantes des États-Unis avec des partenaires de la région Asie-Pacifique, qui avaient incité la Corée du Nord à agir.

Le représentant adjoint de la Chine à l’ONU, Geng Shuang, a décrit l’affaire comme une confrontation entre les États-Unis et la Corée du Nord et a exhorté Washington à adopter une approche plus conciliante.

La session de mercredi ne s’est terminée que par un vague appel à davantage de discussions sur la question. Il a servi de dernier exemple d’une polarisation croissante opposant la Russie et la Chine à d’autres membres permanents du Conseil de sécurité, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.

Mis au premier plan par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’affirmation militaire de la Chine dans la région Asie-Pacifique et la réponse des États-Unis à celle-ci, et d’autres questions, la division a paralysé le Conseil de sécurité sur de nombreuses actions clés. C’est parce que les cinq membres permanents ont le pouvoir d’opposer leur veto aux actions du conseil.

Le Conseil de sécurité a imposé des sanctions après la première explosion nucléaire de la Corée du Nord en 2006, et les a resserrées au fil des ans, cherchant à freiner ses programmes de missiles nucléaires et balistiques et à couper le financement.

En mai, cependant, la Chine et la Russie ont bloqué une résolution du Conseil de sécurité qui aurait durci les sanctions sur les lancements de missiles, lors de la première rupture sérieuse au sein du conseil sur les sanctions contre la Corée du Nord.

Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, a déclaré mercredi aux membres du Conseil de sécurité que “deux membres permanents du Conseil de sécurité ont permis à Kim Jong Un”.

Les lancements de missiles passés cette année avaient clairement été lancés sans aucun exercice militaire américain simultané ni aucun autre déclencheur clair, a déclaré Thomas-Greenfield, qualifiant la Corée du Nord d'”escalade auto-initiée”.

« Nous ne tolérerons aucun pays accusant nos actions défensives… d’être en quelque sorte la cause inhérente de ces menaces », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté : « Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés alors que la RPDC menace directement » les États-Unis ou leurs alliés.

Ellen Knickmeyer, Associated Press