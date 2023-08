Le Conseil de sécurité de l’ONU, sans la Chine et la Russie, condamne le meurtre de civils par l’armée du Myanmar

NATIONS UNIES (AP) — Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU – à l’exception de la Chine et de la Russie – ont condamné la « violence incessante » et le meurtre de civils au Myanmar et ont de nouveau exhorté ses dirigeants militaires à cesser les attaques, à libérer la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi et à respecter les droits humains. droits.

Treize des 15 membres du Conseil ont soutenu mercredi une déclaration commune selon laquelle il y avait eu des « progrès insuffisants » dans la mise en œuvre de la toute première résolution du Conseil de sécurité sur le Myanmar adoptée en décembre dernier. Lors de ce vote par 12 contre 0, la Chine et la Russie, qui ont des liens avec l’armée qui a pris le pouvoir au gouvernement civil élu de Suu Kyi en février 2021, se sont abstenues, tout comme l’Inde, dont le mandat de deux ans au conseil est terminé.

L’ambassadeur adjoint de Grande-Bretagne à l’ONU, James Kariuki, a lu la déclaration, accompagné de diplomates d’autres pays, après que le Conseil ait été informé lors d’une réunion à huis clos du chef des affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, de sa récente visite au Myanmar et du secrétaire général adjoint Khaled Khiari, des efforts déployés pour résoudre la crise.

La déclaration réitère les exigences de la résolution du Conseil de décembre 2022 qui doivent encore être mises en œuvre : la libération immédiate de tous les prisonniers « détenus arbitrairement », y compris le dirigeant déchu Suu Kyi et le président Win Myint, la restauration des institutions démocratiques, le respect des droits de l’homme et « la volonté démocratique du peuple ». » et le respect de l’État de droit.

Il appelle également à la mise en œuvre complète du plan par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, composée de 10 membres, que les dirigeants du Myanmar ont accepté en avril 2021 mais qui ont fait peu de progrès dans sa mise en œuvre. Cela comprend un arrêt immédiat de la violence, un dialogue entre toutes les parties, sous la médiation d’un envoyé de l’ASEAN qui doit également se rendre au Myanmar et rencontrer toutes les parties. Des envoyés lui ont rendu visite mais n’ont pas été autorisés à rencontrer Suu Kyi.

Les 13 membres du Conseil ont déclaré que les actions militaires ont laissé plus de 18 millions de personnes au Myanmar dans le besoin d’une aide humanitaire – plus de 15 millions d’entre elles n’ont pas accès régulièrement à une nourriture adéquate – et 2 millions de personnes ont été déplacées.

Les membres ont également exprimé leur inquiétude quant au sort de près d’un million de musulmans rohingyas qui ont fui le Myanmar à majorité bouddhiste à la suite de la répression militaire dans l’État de Rakhine, dans le nord du pays, le 27 août, vers le Bangladesh et d’autres pays. Ils ont exhorté le Myanmar « à s’attaquer aux causes fondamentales de la crise et à restaurer les droits des Rohingyas ». Presque tous les Rohingyas se voient refuser la citoyenneté et leurs déplacements sont restreints.

Lors de la réunion du conseil, les diplomates ont discuté d’un rapport publié ce mois-ci par des enquêteurs indépendants de l’ONU, selon lequel l’armée du Myanmar et ses milices affiliées commettent des crimes de guerre de plus en plus fréquents et éhontés.

Le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar, créé en 2018 par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies basé à Genève, a déclaré avoir également trouvé au cours de l’année se terminant en juin des preuves solides du ciblage aveugle et disproportionné de civils avec des bombes, des exécutions massives de personnes détenues pendant les opérations militaires. opérations militaires et incendies à grande échelle de maisons civiles.

Nicholas Koumjian, chef du groupe d’enquête, a déclaré : « Nos preuves indiquent une augmentation spectaculaire des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité dans le pays, avec des attaques généralisées et systématiques contre des civils, et nous construisons des dossiers qui peuvent être utilisés par les tribunaux. pour tenir les auteurs individuels pour responsables.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a cité le rapport du groupe dans un communiqué affirmant que « les horribles atrocités du régime doivent cesser ».

L’ambassadeur du Myanmar accrédité auprès de l’ONU, Kyaw Moe Tun, qui représentait le gouvernement Suu Kyi, a exhorté le conseil à adopter une résolution interdisant la fourniture d’armes, de carburéacteur et les flux financiers vers l’armée.

Les États-Unis ont également annoncé mercredi des sanctions contre deux individus et trois organisations impliqués dans l’achat et la distribution de carburéacteur à l’armée birmane, qui recourt de plus en plus à des frappes aériennes contre les forces pro-démocratie, tuant et déplaçant des civils.

Les nouvelles mesures ont été fixées par le Département du Trésor, qui a déclaré que les sanctions visaient Khin Phyu Win et Zaw Min Tun, ainsi que Shoon Energy PTE. LTD., PEIA PTE. LTD. et PEI Energy PTE. LTD., trois sociétés holding basées à Singapour se sont liées avec elles pour perturber l’accès de l’armée aux ressources en carburéacteur.

Les sanctions bloquent tous les actifs des entités sanctionnées qui se trouvent aux États-Unis ou sont contrôlés par une personne américaine. Il interdit également toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou effectuées à l’intérieur ou transitant par les États-Unis et dont les entités ciblées pourraient bénéficier.

Un communiqué du Département du Trésor indique que l’armée s’appuie de plus en plus sur des « frappes aériennes violentes » pour réprimer les civils, citant les deux récentes frappes dans la région de Sagaing en avril et juin au cours desquelles au moins 90 personnes ont été tuées. Le communiqué indique que plus de 3 900 civils auraient été tués par l’armée depuis la prise de pouvoir.

« En élargissant l’utilisation de notre pouvoir de sanctions pour cibler un secteur supplémentaire critique pour le régime militaire, nous sommes en mesure de priver davantage le régime des ressources qui lui permettent d’opprimer ses citoyens », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et des finances. Renseignements Brian E. Nelson.

Celles de mercredi sont les dernières d’une série de sanctions imposées par les États-Unis suite à la prise de pouvoir par l’armée.

En juin, le Département du Trésor a imposé des sanctions au ministère de la Défense du Myanmar et à deux banques publiques, la Myanma Foreign Trade Bank et la Myanma Investment and Commercial Bank, afin de rendre difficile la réalisation de transactions par l’intermédiaire d’institutions financières impliquant des dollars américains.

Le porte-parole du gouvernement contrôlé par l’armée, le général de division Zaw Min Tun, a initialement déclaré que le Myanmar ne subirait aucune perte de devises. Mais Maung Maung Win, vice-ministre de la Planification et des Finances, a déclaré mardi aux journalistes à Naypyitaw que les sanctions contre deux banques du Myanmar ont causé des dommages aux secteurs des exportations et des importations, entre autres secteurs.

Edith M. Lederer, Associated Press