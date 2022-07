Le Conseil de sécurité de l’ONU reporte le vote sur la mission politique en Haïti

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Le Conseil de sécurité de l’ONU a reporté le vote de mercredi sur la prolongation de la mission politique de l’ONU en Haïti après que la Chine a appelé à des consultations à huis clos sur le projet de résolution. La Chine n’a pas de relations diplomatiques avec Haïti, qui est le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental et est ravagé par une augmentation de la violence liée aux gangs, avec une augmentation des enlèvements et des meurtres.

L’ambassadeur adjoint de Russie à l’ONU, Dmitry Polyansky, a déclaré après la réunion que “tout le monde est très préoccupé et nous pensons que nous devons faire plus”. La question est « que faire concrètement », a-t-il dit.

Les États-Unis et le Mexique, qui sont chargés de rédiger la résolution, apporteront quelques modifications au texte.

En octobre 2021, un compromis de dernière minute a été trouvé entre la Chine, qui ne souhaitait qu’une prolongation de six mois de la mission de l’ONU, et de nombreux autres membres du Conseil qui appelaient à une présence à long terme de l’ONU et souhaitaient un mandat d’un an.

Cette résolution adoptée à l’unanimité a prolongé la mission politique jusqu’à ce vendredi. Les diplomates ont déclaré qu’ils s’attendaient à voter sur une nouvelle résolution ce jour-là.

Lorsque cette résolution a été adoptée en octobre, Haïti avait été aux prises avec l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet dernier, un tremblement de terre de magnitude 7,2 qui a tué plus de 2 200 personnes en août, et l’escalade des meurtres, des enlèvements et des guerres de territoire liés aux gangs.

Un an après l’assassinat, la violence des gangs est encore pire et Haïti est entré dans une chute libre qui a vu l’économie s’effondrer et de nombreux Haïtiens fuient le pays pour échapper à la tourmente.

Cette semaine, des responsables de la capitale haïtienne ont rapporté que des dizaines de personnes étaient mortes à la suite de jours de combats entre gangs rivaux dans le quartier violent de Cité Soleil. Médecins sans frontières a déclaré mardi que des milliers de personnes étaient bloquées dans ce quartier sans eau potable, nourriture et soins médicaux.

Un gouvernement débordé a du mal à réprimer les gangs. Dans le même temps, les tentatives de former un gouvernement de coalition ont échoué et les efforts pour organiser des élections générales sont au point mort, laissant beaucoup se demander où va Haïti.

La colère de la Chine envers Haïti découle de ses relations diplomatiques avec Taïwan. Haïti est l’un des 13 pays qui continuent de reconnaître Taïwan démocratique et autonome, que la Chine revendique comme faisant partie de son propre territoire.

Les Nations Unies sont impliquées en Haïti par intermittence depuis 1990, et la dernière mission de maintien de la paix des Nations Unies s’est déroulée dans le pays de 2004 à octobre 2017. La mission politique qui s’y trouve actuellement conseille le gouvernement haïtien sur «la promotion et le renforcement de la stabilité politique et de la bonne gouvernance». y compris la mise en œuvre de l’État de droit, un dialogue national inclusif et la protection et la protection des droits de l’homme.

L’ambassadeur du Mexique à l’ONU, Juan Ramon De La Fuente Ramirez, a déclaré aux journalistes avant la réunion de mercredi qu’il était très préoccupé par la situation en Haïti.

« Il est temps d’agir intelligemment et efficacement », a-t-il déclaré, ajoutant que la nouvelle résolution devrait au moins mentionner les causes profondes de la violence, ce qu’elle ne faisait pas auparavant.