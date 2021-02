NATIONS UNIES (AP) – L’envoyé de l’ONU pour le Myanmar a appelé mardi à une réunion d’urgence du Conseil de sécurité pour s’assurer que «la démocratie soit rapidement rétablie» dans la nation d’Asie du Sud-Est, mais l’organe le plus puissant des Nations Unies n’a pris aucune mesure immédiate.

Christine Schraner Burgener, l’ambassadrice du Myanmar qui se trouve actuellement en Europe, a fermement condamné la prise de contrôle du gouvernement par l’armée et a déclaré que le conseil devait «collectivement envoyer un signal clair en faveur de la démocratie au Myanmar» et veiller à ce que le pays «ne retombe pas dans isolement. »

Les diplomates ont déclaré que la restauration de la démocratie était l’élément clé d’un projet de déclaration préparé pour que le conseil soit communiqué aux médias après la réunion à huis clos, avec une condamnation de l’action de l’armée et un appel à la libération immédiate de tous les détenus.

Mais la déclaration n’a pas été publiée car elle nécessite le soutien des 15 membres du Conseil et les missions de l’ONU pour la Chine et la Russie ont déclaré qu’elles devaient l’envoyer dans leurs capitales pour examen, ont déclaré les diplomates, s’exprimant sous couvert d’anonymat car la réunion était close. La Chine a des liens étroits avec le Myanmar.

Schraner Burgener a déclaré au conseil que la déclaration de l’état d’urgence par l’armée birmane et la détention de hauts dirigeants, dont Aung San Suu Kyi et des dizaines de législateurs et de responsables civils, alors que la nouvelle session parlementaire était sur le point d’ouvrir lundi, «était surprenante et choquante».

L’armée a déclaré que la prise du pouvoir était nécessaire parce que le gouvernement n’avait pas donné suite aux allégations non fondées de fraude de l’armée lors des élections de novembre au cours desquelles le parti de Suu Kyi a remporté la majorité des sièges.

L’ambassadrice britannique à l’ONU, Barbara Woodward, l’actuelle présidente du conseil, a déclaré aux journalistes à l’issue de la réunion que les ambassadeurs se sont fait l’écho des préoccupations internationales répandues concernant l’action de l’armée lors de la session virtuelle.

«Et nous saluons le rôle des partenaires régionaux … pour résoudre cette crise», y compris l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, a-t-elle déclaré.

Le Brunei, qui préside le groupe régional de 10 nations de l’ASEAN, y compris le Myanmar, a publié lundi une déclaration notant que les principes du bloc comprennent «l’adhésion aux principes de démocratie, de l’état de droit et de bonne gouvernance, le respect et la protection des libertés. »

La déclaration encourageait «la poursuite du dialogue, la réconciliation et le retour à la normale conformément à la volonté et aux intérêts du peuple du Myanmar».

Mais il n’a mentionné aucune action de l’ASEAN pour prendre l’initiative de ramener le Myanmar sur la voie démocratique.

Aux Nations Unies, Woodward a déclaré: «Les discussions se poursuivront entre les collègues du Conseil sur les prochaines étapes. J’espère vraiment que nous pourrons parler d’une seule voix.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a qualifié le Myanmar de « voisin amical » mardi et a exprimé l’espoir que toutes les parties « géreront correctement leurs différends dans le cadre constitutionnel et juridique et maintiendront la stabilité politique et sociale ».

«Quelles que soient les mesures prises par la communauté internationale, elles contribueront à la stabilité politique et sociale du Myanmar, favoriseront sa paix et sa réconciliation et éviteront d’aggraver le conflit et de compliquer la situation», a déclaré Wang à Pékin.

Le Myanmar a été une question très difficile pour le Conseil de sécurité de prendre des mesures, mais pas impossible.

En novembre 2017, le conseil a adopté une déclaration présidentielle condamnant la violence généralisée dans le nord de l’État de Rakhine et exprimant sa vive préoccupation face aux violations des droits de l’homme signalées par les forces de sécurité du Myanmar contre les musulmans Rohingya appartenant à une minorité. Il a appelé le gouvernement à veiller à «ne plus recourir à une force militaire excessive», ce qui a conduit 700 000 Rohingyas à fuir vers le Bangladesh voisin.

Avant la réunion du conseil de mardi, le directeur de l’ONU pour le groupe Human Rights Watch, Louis Charbonneau, a déclaré que «l’échec épouvantable du Conseil à s’attaquer aux terribles violations des droits humains du Myanmar avait assuré aux militaires qu’ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient sans conséquences graves».

Il a appelé le conseil à exiger la libération immédiate de tous les dirigeants politiques et militants détenus et le rétablissement du régime démocratique civil. Il a déclaré que des sanctions devraient être imposées «aux chefs militaires responsables».

La directrice adjointe du plaidoyer d’Amnesty International, Sherine Tadros, a exhorté le conseil à geler les avoirs du général Min Aung Hlaing, désormais responsable du gouvernement, et d’autres chefs militaires responsables de crimes contre les minorités ethniques, y compris les Rohingya.

«Le Conseil de sécurité doit également imposer un embargo global sur les armes au Myanmar et, surtout, renvoyer la situation au Myanmar devant la Cour pénale internationale», a-t-elle déclaré.

L’administration du président américain Joe Biden a qualifié mardi l’action de l’armée birmane de coup d’État, ouvrant la voie à des sanctions et à d’autres mesures visant ce que les responsables du département d’État ont qualifié de « très petit cercle de généraux militaires » responsable.

Alors que les États-Unis et d’autres pays occidentaux peuvent imposer des sanctions au Myanmar, l’approbation par le Conseil de sécurité de mesures ciblées est très peu probable. Cela prendrait une résolution, à laquelle la Chine opposerait probablement son veto.

Obtenir l’approbation d’un communiqué de presse reste une possibilité, mais pas une certitude.

Sven Jürgenson, l’ambassadeur de l’ONU pour l’Estonie, membre du conseil, a soutenu la déclaration proposée, condamnant fermement le coup d’État et exhortant l’armée du Myanmar à respecter la constitution de 2008, à permettre au Parlement de faire son travail et à «s’engager à nouveau dans le processus de paix».