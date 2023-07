Le Conseil de sécurité de l’ONU ne parvient pas à renouveler l’acheminement de l’aide humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie

Les tentatives du Conseil de sécurité de l’ONU d’étendre l’autorisation de fournir une aide humanitaire cruciale au nord-ouest de la Syrie tenu par les rebelles via le poste frontière de Bab al-Hawa depuis la Turquie ont échoué, mettant ainsi fin à l’opération vitale de l’ONU dans la région.

Cela a effectivement mis fin à une opération qui avait fourni une assistance vitale à une population de 4,1 millions de personnes.

Une résolution de compromis, soutenue par 13 des 15 membres du conseil ainsi que par le secrétaire général Antonio Guterres et des organisations humanitaires, s’est heurtée au veto de la Russie.

Le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas renouvelé mardi l’autorisation d’apporter de l’aide humanitaire au nord-ouest de la Syrie, tenu par les rebelles, depuis la Turquie voisine, mettant officiellement fin à une opération de l’ONU qui avait été vitale pour aider une région de 4,1 millions d’habitants.

Le conseil n’a adopté aucune des deux résolutions rivales pour autoriser de nouvelles livraisons via le poste frontière de Bab al-Hawa, où le dernier mandat de six mois a expiré lundi.

La Russie a opposé son veto à une résolution de compromis qui aurait prolongé l’opération de neuf mois, et qui a été soutenue par 13 des 15 membres du conseil, ainsi que par le secrétaire général Antonio Guterres et des organisations humanitaires. Une résolution russe rivale qui aurait prolongé les livraisons d’aide de six mois mais ajouté de nouvelles exigences n’a pas obtenu le minimum de neuf votes « oui » pour approbation et n’a été soutenue que par la Russie et la Chine.

L’acheminement de l’aide dans la région d’Idlib a considérablement augmenté à la suite des ravages causés par le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a ravagé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie le 8 février.

Le président syrien Bashar Assad a ouvert deux points de passage supplémentaires depuis la Turquie pour augmenter le flux d’aide aux victimes du séisme, et il a prolongé leur opération de trois mois en mai jusqu’à la mi-août.

Ces points de passage n’étaient mentionnés dans aucune des deux résolutions et l’ambassadeur russe de l’ONU, Vassily Nebenzia, qui est l’allié le plus proche de la Syrie, a indiqué que les deux autres points de passage resteraient ouverts pour le moment.

Le Brésil et la Suisse avaient initialement fait circuler un projet de résolution appelant à une prolongation de 12 mois du mandat pour le point de passage de Bab al-Hawa et ont réduit le délai à neuf mois lundi dans une tentative de compromis, qui a échoué.

La Russie a fait pression pour que davantage d’aide soit acheminée sur les lignes de front en Syrie, ce qui donnerait au gouvernement syrien le contrôle des expéditions.

Nebenzia a déclaré au Conseil de sécurité après avoir opposé son veto à la résolution de neuf mois que le passage de Bab al-Hawa pourrait être sauvé – mais seulement si la résolution rivale de six mois de la Russie était approuvée. Si ce n’était pas le cas, a-t-il dit, la Russie n’accepterait aucune courte prolongation du mandat actuel connu sous le nom de « roulement technique » et le mécanisme transfrontalier serait fermé.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré que la Russie avait agi comme un « intimidateur dans la cour de récréation » en essayant de forcer sa version de l’autorisation de livraison.

Elle a déclaré que la proposition russe ne garantirait pas que l’aide atteigne les gens pendant tous les mois froids de l’hiver et que les États-Unis « ne pouvaient pas en toute bonne conscience soutenir le texte que la Russie a imposé au conseil ».

La province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, abrite environ 4,1 millions de personnes, dont beaucoup ont été chassées de chez elles pendant la guerre civile de 12 ans, qui a tué près d’un demi-million de personnes et déplacé la moitié de la population d’avant-guerre du pays de 23 millions . Des centaines de milliers de personnes à Idlib vivent dans des camps de tentes et dépendent de l’aide qui passe par le poste frontière de Bab al-Hawa.

Le tremblement de terre a fait plus de 4 500 morts dans le nord-ouest de la Syrie et environ 855 000 personnes ont vu leurs maisons endommagées ou détruites, selon l’ONU

Le Conseil de sécurité a initialement autorisé les livraisons d’aide en 2014 depuis la Turquie, l’Irak et la Jordanie via quatre points de passage vers les zones tenues par l’opposition en Syrie. Mais au fil des ans, la Russie, proche alliée de la Syrie, soutenue par la Chine, avait réduit les traversées autorisées à seulement Bab al-Hawa depuis la Turquie – et les mandats d’un an à six mois.