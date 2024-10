LES NATIONS UNIES — Le Conseil de sécurité de l’ONU a exprimé lundi sa « vive préoccupation » alors que Israël a tiré sur des soldats de maintien de la paix de l’ONU et les a blessés dans le sud du Liban au cours de l’intensification des combats, réitérant son soutien au rôle qu’il joue en faveur de la sécurité dans la région.

C’est la première déclaration de l’organe le plus puissant de l’ONU depuis Les attaques israéliennes contre les positions de la force de maintien de la paix connue sous le nom de FINUL, a commencé la semaine dernière, suscitant une condamnation internationale.

Le chef des opérations de maintien de la paix de l’ONU, Jean-Marie Lacroix, a déclaré aux journalistes que le secrétaire général António Guterres avait confirmé lundi que les soldats de la paix resteront sur toutes leurs positions alors même qu’Israël a exhorté les soldats de maintien de la paix à se déplacer de 5 kilomètres (3 miles) au nord lors de son invasion terrestre au Liban.

Israël a été intensifie sa campagne contre le Hezbollah au Liban, à travers une frontière tracée par l’ONU entre les deux pays. Les deux camps s’affrontent depuis que le groupe militant soutenu par l’Iran a commencé à tirer des roquettes il y a un an en solidarité avec son allié le Hamas à Gaza. Attaques meurtrières du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre 2023, a lancé la guerre.

La déclaration du Conseil de sécurité, publiée après des consultations d’urgence à huis clos sur le Liban, ne mentionne ni Israël, ni le Liban, ni le Hezbollah. Lu par l’ambassadrice suisse à l’ONU, Pascale Baeriswyl, actuelle présidente du conseil, il exhorte toutes les parties « à respecter la sûreté et la sécurité du personnel de la FINUL et des locaux de l’ONU ».

Le Conseil de sécurité, composé de 15 membres, est profondément divisé sur la guerre à Gaza, les États-Unis défendant leur allié Israël alors que le soutien aux Palestiniens augmente parmi les membres et que le nombre de victimes augmente. L’administration Biden est devenue plus critique à l’égard des décès de civils ainsi que les récentes attaques contre la FINUL.

NOUS. L’ambassadeur adjoint Robert Wood a déclaré aux journalistes qu’« il est bon que le Conseil puisse parler d’une seule voix sur ce qui préoccupe actuellement tous les peuples du monde – et c’est la situation au Liban ».

La déclaration du Conseil envoie un message au peuple libanais « que le Conseil s’en soucie, qu’il surveille cette question et qu’il parle aujourd’hui d’une seule voix », a déclaré Wood.

Les membres du Conseil ont également exprimé leur « profonde préoccupation » face aux pertes et souffrances civiles, à la destruction des infrastructures civiles et au nombre croissant de personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Plus de 1 400 personnes au Liban, dont des civils, des médecins et des combattants du Hezbollah, ont été tuées et 1,2 millions de personnes déplacées au cours du mois dernier. Une soixantaine d’Israéliens ont été tués lors de frappes du Hezbollah l’année dernière. Israël affirme vouloir éloigner le groupe militant de la frontière afin que quelque 60 000 Israéliens déplacés puissent rentrer chez eux.

La déclaration du Conseil de sécurité a appelé toutes les parties à respecter le droit international humanitaire, qui exige la protection des civils.

Les membres du Conseil ont également appelé à la pleine mise en œuvre de Résolution 1701 du Conseil de sécuritéqui a mis fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006 « et a reconnu la nécessité de mesures pratiques supplémentaires pour atteindre ce résultat ».

Cette résolution appelle au déploiement de l’armée libanaise dans tout le sud et au désarmement de tous les groupes armés, y compris le Hezbollah – ce qui n’a jamais été le cas au cours des 18 dernières années.

Lacroix, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, a déclaré aux journalistes après son exposé à huis clos au Conseil de sécurité que cinq soldats de la FINUL avaient été blessés ces derniers jours et que l’ONU avait protesté auprès d’Israël.

Israël a indiqué que « des enquêtes seront menées sur certains de ces incidents… et nous verrons ce qui en résultera », a-t-il déclaré.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, a affirmé dimanche qu’Israël avait tenté de maintenir un contact constant avec la FINUL et que tout cas où les forces de l’ONU seraient blessées ferait l’objet d’une enquête « au plus haut niveau ».

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a appelé la FINUL à tenir compte des avertissements d’évacuation d’Israël, les accusant de « fournir un bouclier humain » au Hezbollah.

« Nous regrettons les blessures subies par les soldats de la FINUL et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que ces blessures ne se produisent. Mais le moyen simple et évident d’y parvenir est simplement de les sortir de la zone de danger », a-t-il déclaré dimanche dans une vidéo adressée au secrétaire général de l’ONU. qui a été interdit d’entrer en Israël.

Lacroix a souligné lundi que toutes les parties ont la responsabilité d’assurer la sûreté et la sécurité des soldats de maintien de la paix.

Il a également déclaré qu’il était important que les soldats de maintien de la paix restent sur leurs positions « parce que nous espérons tous qu’il y aura un retour à la table des négociations et qu’il y aura enfin un réel effort pour mettre pleinement en œuvre la résolution 1701 ».