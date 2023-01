Le Conseil de sécurité de l’ONU discutera de la visite du ministre israélien à Al-Aqsa

Le Conseil de sécurité de l’ONU discutera de l’incident de l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa.

Le ministre israélien Itamar Ben-Gvir a visité l’enceinte mardi.

On craint que la visite ne débouche sur une guerre.

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira jeudi pour discuter de la visite controversée d’un ministre israélien dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, qui a provoqué la colère des Palestiniens.

Le Conseil de 15 membres se réunira à 15h00 (20h00 GMT) au siège des Nations Unies à New York suite à une demande des Émirats arabes unis et de la Chine.

“C’est la communauté internationale qui décide du sort de la défense et de la protection du statu quo historique à Jérusalem dans la défense des sites islamiques et chrétiens à Jérusalem”, a déclaré l’ambassadeur palestinien à l’ONU Riyad Mansour.

« Nous ne nous contenterons pas des belles déclarations qui seront prononcées demain au Conseil de sécurité. Nous voulons qu’elles soient mises en œuvre de manière concrète », a-t-il ajouté.

Il y a eu des craintes que la visite de mardi du nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale, l’instigateur Itamar Ben-Gvir, ne déclenche une guerre.

La mosquée Al-Aqsa se trouve à Jérusalem-Est annexée par Israël et est le troisième site le plus sacré de l’Islam. C’est le lieu le plus sacré pour les Juifs, qui l’appellent le Mont du Temple.

En vertu d’un statu quo de longue date, les non-musulmans peuvent visiter le site à des heures précises mais ne sont pas autorisés à y prier.

Ces dernières années, un nombre croissant de Juifs, pour la plupart des nationalistes israéliens, ont secrètement prié dans l’enceinte, une évolution décriée par les Palestiniens.

Les gouvernements occidentaux ont averti que de telles mesures menacent l’arrangement fragile des lieux saints de Jérusalem.

La visite de Ben-Gvir a déclenché une vague de condamnations internationales, y compris de la part des États-Unis, un allié de longue date d’Israël.

“Il s’agit d’une action d’extrémisme qui prétend créer un nouveau cycle de violence”, a déclaré l’ambassadeur de Jordanie à l’ONU, Mahmoud Daifallah Hmoud.

“Le Conseil de sécurité doit prendre sa responsabilité au sérieux et mettre fin à de telles tentatives”, a-t-il ajouté.

Stéphane Dujarric, porte-parole du chef de l’ONU Antonio Guterres, a réaffirmé mercredi que le secrétaire général « appelle tous à s’abstenir de toute démarche susceptible d’aggraver les tensions à Jérusalem et aux alentours ».

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté plusieurs résolutions sur le conflit israélo-palestinien au fil des ans et soutient la solution à deux États pour la paix au Moyen-Orient.