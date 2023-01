Le Conseil de sécurité de l’ONU discute de l’incident d’Al-Aqsa, Israël qualifie la réunion d'”absurde”

Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont exprimé leur inquiétude face à la visite d’un homme politique israélien dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa.

Les Arabes et les Juifs vénèrent le site.

Israël a qualifié la réunion de l’ONU d'”absurde”.

Les membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont exprimé leur inquiétude et souligné la nécessité de maintenir le statu quo dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, mais ne se sont engagés à aucune action quelques jours après la visite controversée du nouveau ministre israélien de la sécurité d’extrême droite, Itamar Ben-Gvir. sur le site, ce que les dirigeants palestiniens ont qualifié de “provocation sans précédent”.

Le statu quo vieux de plusieurs décennies dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa n’autorise que le culte musulman sur le site, qui est le troisième lieu saint de l’islam après La Mecque et Médine.

Mais le site est également vénéré par les Juifs, qui l’appellent le Mont du Temple.

Les groupes d’extrême droite israéliens tentent depuis longtemps de changer le statu quo et d’autoriser la prière juive sur le site. L’extrême droite a également appelé à la construction d’un temple juif à la place de la mosquée Al-Aqsa.

L’envoyé palestinien de l’ONU, Riyad Mansour, a poussé jeudi le Conseil de sécurité à prendre des mesures contre Israël suite aux actions provocatrices de Ben-Gvir.

Le nouveau ministre israélien de la Sécurité est bien connu pour ses incitations racistes contre les Arabes, son opposition à un État palestinien et pour avoir mené des raids de colons dans l’enceinte de la mosquée Al Aqsa et dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est occupée.

Mansour a demandé au conseil de 15 membres :

Quelle ligne rouge Israël doit-il franchir pour que le Conseil de sécurité dise enfin, ça suffit ?

Il a accusé Israël de faire preuve d’un “mépris absolu”.

Le rédacteur en chef diplomatique d’Al Jazeera, James Bays, qui rapporte depuis le siège de l’ONU à New York, a déclaré que les membres du Conseil de sécurité avaient exprimé leur inquiétude quant à la situation dans l’enceinte d’Al-Aqsa et aux dangers d’une escalade “mais leurs paroles étaient mesurées et limitées, avec peu de critiques directes à l’égard de Israël”.

L’ambassadeur palestinien, a déclaré Bays, a exprimé sa consternation que le conseil ne prenne aucune mesure et a averti le conseil que la situation pourrait se transformer en soulèvement.

“Les 15 membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé, comme ils le font toujours, leur engagement en faveur d’une solution à deux États. Cependant, ces derniers jours, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son nouveau gouvernement soutenait la poursuite de la colonisation sur le territoire palestinien, ce qui compromet davantage ce résultat souhaité à l’échelle internationale », a déclaré Bays.

Un haut responsable des affaires politiques de l’ONU, Khaled Khiari, a déclaré lors de la réunion du conseil qu’il s’agissait de la première visite sur le site d’un ministre israélien depuis 2017.

“Bien que la visite n’ait pas été accompagnée ou suivie de violences, elle est considérée comme particulièrement incendiaire étant donné le plaidoyer passé de M. Ben-Gvir pour des changements au statu quo”, a-t-il déclaré.

Ben-Gvir a un jour appelé à mettre fin à l’interdiction de la prière juive sur le site, mais il n’a pas pris d’engagement sur la question depuis qu’il s’est aligné sur Netanyahu. D’autres membres du parti Jewish Power de Ben-Gvir préconisent toujours une telle démarche.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU a qualifié la réunion du Conseil de sécurité de “pathétique” et d'”absurde”.

Avant la session, le représentant israélien, Gilad Erdan. a déclaré aux journalistes qu’il n’y avait “absolument aucune raison” pour que la réunion ait lieu.

“Tenir une session du Conseil de sécurité sur un non-événement est vraiment absurde”, a-t-il déclaré.

Erdan a déclaré que la visite de Ben-Gvir était « conforme au statu quo et quiconque prétend le contraire ne fait qu’envenimer la situation ».

Il a dit:

Prétendre que cette visite brève et tout à fait légitime devrait déboucher sur une session d’urgence du Conseil de sécurité est pathétique.

L’Egypte, la Jordanie et les Emirats Arabes Unis, qui ont des traités de paix avec Israël, ont condamné ce qu’ils ont appelé la “prise d’assaut” d’Al-Aqsa par Ben-Gvir.

Amman a convoqué l’ambassadeur israélien et a déclaré que la visite avait violé le droit international et “le statu quo historique et juridique à Jérusalem”.

L’Arabie saoudite, avec laquelle Netanyahu veut conclure un accord de paix, a également critiqué Ben-Gvir. La Turquie, qui a récemment mis fin à une rupture diplomatique de longue date avec Israël, a également condamné la visite comme « provocatrice ».

Les États-Unis, qui sont attachés à une solution à deux États au conflit entre Israël et les Palestiniens, se sont dits “préoccupés par tout acte unilatéral qui exacerbe les tensions ou compromet la viabilité d’une solution à deux États”, a déclaré le député américain. L’ambassadeur de l’ONU, Robert Wood, a déclaré jeudi au conseil.

“Nous notons que la plate-forme gouvernementale du Premier ministre Netanyahu appelle à la préservation du statu quo en ce qui concerne les lieux saints. Nous attendons du gouvernement israélien qu’il donne suite à cet engagement”, a déclaré Wood.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté plusieurs résolutions sur le conflit israélo-palestinien au fil des ans et soutient la solution à deux États pour la paix au Moyen-Orient.