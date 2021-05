Le Conseil de sécurité de l’ONU demande un cessez-le-feu immédiat au Yémen

Le Conseil de sécurité de l’ONU appelle à l’arrêt immédiat des combats au Yémen, affirmant que seuls un cessez-le-feu durable et un règlement politique peuvent mettre fin au conflit de six ans dans la nation la plus pauvre du monde arabe et à la pire crise humanitaire du monde.

