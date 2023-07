Le Conseil de sécurité de l’ONU débat des risques et des avantages de l’IA : « Responsabilité envers les générations futures »

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu sa première discussion sur l’intelligence artificielle (IA) et les risques associés, un certain nombre de dirigeants soulignant le potentiel dangereux que la technologie possède entre de mauvaises mains.

« L’utilisation malveillante des systèmes d’IA à des fins terroristes, criminelles ou étatiques pourrait provoquer des niveaux horribles de morts et de destruction, des traumatismes généralisés et des dommages psychologiques profonds à une échelle inimaginable », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans son allocution lors de la réunion. « L’IA générative a un énorme potentiel de bien et de mal à grande échelle. »

« Ses créateurs eux-mêmes ont averti que des risques beaucoup plus importants, potentiellement catastrophiques et existentiels les guettent », a-t-il ajouté. « Sans action pour faire face à ces risques, nous négligeons nos responsabilités envers les générations présentes et futures. »

Guterres a précédemment appelé à la création d’un organisme de surveillance des Nations Unies pour surveiller le développement et l’utilisation de l’IA dans le monde, et il a salué les appels de certains États membres à suivre cette voie.

Amb. Jeffrey DeLaurentis, le représentant adjoint par intérim des États-Unis auprès de l’ONU, a tenté de mettre en évidence les usages positifs et potentiel pour l’IA, comme la gestion des cultures, les prévisions météorologiques et l’évaluation médicale.

« Utilisée de manière appropriée, l’IA peut accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable », a déclaré DeLaurentis aux membres du Conseil de sécurité, reconnaissant également le potentiel « d’aggraver les menaces et d’intensifier les conflits » en améliorant les cyberopérations et en augmentant le potentiel de désinformation efficace.

« Nous nous félicitons donc de cette discussion pour comprendre comment le Conseil peut trouver le bon équilibre entre maximiser les avantages de l’IA tout en atténuant ses risques », a-t-il souligné, appelant à la collaboration avec l’industrie privée et les militants, car « les expériences nous ont appris que le succès vient du travail avec une palette d’acteurs. »

DeLaurentis a souligné le travail que les États-Unis ont déjà entrepris pour résoudre le problème, soulignant le plan directeur de l’administration Biden pour 2022 pour une déclaration des droits de l’IA ainsi que l’intégration militaire.

Le Britannique James Cleverly, qui est secrétaire d’État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au développement et a présidé la réunion du Conseil de sécurité mardi matin, a affirmé que « les plus grandes transformations induites par l’IA sont encore à venir », se produisant à une échelle « impossible » à comprendre. et créer des avantages « immenses » pour l’humanité.

« L’IA modifiera fondamentalement tous les aspects de la vie humaine », a-t-il déclaré, en se concentrant sur la capacité « d’améliorer ou de perturber la stabilité stratégique mondiale ».

« Cela remet en question nos hypothèses fondamentales sur la défense et la dissuasion », a expliqué Cleverly. « Cela pose des questions morales sur la responsabilité des décisions mortelles sur le champ de bataille.

« C’est pourquoi nous devons de toute urgence façonner la gouvernance mondiale des technologies transformatrices », a-t-il ajouté. « Parce que l’IA ne connaît pas de frontières. »

Astucieusement pointu à ce qu’il a appelé quatre « principes irréductibles » sur lesquels le Royaume-Uni a été fondé et qui, selon lui, pourraient également servir l’ONU, à savoir le désir de voir l’IA soutenir la liberté et la démocratie, rester cohérent avec l’état de droit et les droits de l’homme, rester en sécurité et prévisible par conception et pour maintenir la confiance du public.

« Dans cet esprit, travaillons ensemble pour assurer la paix et la sécurité alors que nous franchissons le seuil d’un monde inconnu », a-t-il conclu.

Tous les pays n’ont pas poursuivi une vision aussi utopique, le gouvernement chinois affirmant que les règles de l’ONU doivent refléter les points de vue des pays en développement, affirmant que certains « pays développés » se sont précipités pour contrôler l’IA.

« Certains pays développés, afin de rechercher l’hégémonie technologique, font des efforts pour construire leurs petits clubs exclusifs et entravent de manière malveillante le développement technologique d’autres pays et créent artificiellement des barrières technologiques », a déclaré l’ambassadeur chinois Zhang Jun. « La Chine s’oppose fermement à ces comportements. »

Parmi les autres orateurs figuraient des représentants du Japon, du Mozambique et des Émirats arabes unis.