Le Conseil de sécurité de l’ONU approuve l’envoi d’une force dirigée par le Kenya en Haïti pour lutter contre les gangs violents

Le ministre kenyan des Affaires étrangères, Alfred Mutua, a déclaré la semaine dernière que la force pourrait être déployée d’ici deux à trois mois, voire début janvier. Il a également souligné que les officiers clés apprennent le français.

Quelques heures après le vote, le Premier ministre haïtien Ariel Henry a remercié le Conseil de sécurité de l’ONU, le secrétaire général de l’ONU ainsi que le Kenya et les autres pays qui ont accepté de se joindre à la force, en déclarant : « La cloche de la libération a sonné. … Nous ne pouvions plus attendre !

L’ampleur de cette force n’était pas immédiatement claire. Le gouvernement du Kenya avait déjà proposé d’envoyer 1 000 policiers. En outre, la Jamaïque, les Bahamas et Antigua-et-Barbuda se sont engagés à envoyer du personnel.

Vassily Nebenzia, l’ambassadeur de la Fédération de Russie à l’ONU, a déclaré qu’il n’avait aucune objection de principe à la résolution, mais que l’envoi d’une force armée dans un pays, même à sa demande, « est une mesure extrême qui doit être réfléchie ».

Il a déclaré que plusieurs demandes de détails, notamment sur le recours à la force et sur la date de son retrait, étaient « restées sans réponse » et a critiqué ce qu’il a qualifié de décision précipitée. « Autoriser un nouveau recours à la force en Haïti… relève d’une vision à courte vue » sans les détails recherchés par la Fédération de Russie, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur de Chine à l’ONU, Zhang Jun, a déclaré qu’il espérait que les pays à la tête de la mission tiendraient des consultations approfondies avec les responsables haïtiens sur le déploiement et a expliqué son opposition à la résolution.

« Sans la mise en place d’un gouvernement légitime, efficace et responsable, tout soutien extérieur ne peut guère avoir d’effets durables », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il fallait de toute urgence parvenir à un consensus pour une transition ainsi qu’à un calendrier « réalisable et crédible ». « Malheureusement, la résolution qui vient d’être adoptée n’envoie pas le signal le plus fort à cet égard. »

Généus s’est dit reconnaissant que la résolution ait été approuvée car une force armée étrangère est essentielle, mais a noté que ce n’est « pas suffisant ».

« Le développement socio-économique doit être pris en compte pour lutter contre l’extrême pauvreté », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il est à l’origine de nombreux problèmes d’Haïti et a créé un terrain fertile pour le recrutement de jeunes par les gangs.

Le secrétaire d’État Antony Blinken rencontre le président kenyan William Ruto, à gauche, le 21 septembre 2023, à New York. Jason DeCrow / AP

Environ 60 % des plus de 11 millions d’habitants d’Haïti gagnent moins de 2 dollars par jour, la pauvreté s’étant encore aggravée ces dernières années avec la montée en flèche de l’inflation.

Le déploiement d’une force armée devrait restaurer la paix et la sécurité en Haïti afin que le pays puisse organiser des élections générales tant attendues, promises à plusieurs reprises par le Premier ministre Ariel Henry après l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021.

Haïti a perdu sa dernière institution démocratiquement élue en janvier après l’expiration du mandat des 10 sénateurs restants, ne laissant plus aucun législateur à la Chambre ou au Sénat du pays. Henry dirige le pays avec le soutien de la communauté internationale.

Le président du Conseil de sécurité de l’ONU, le Brésilien Sérgio França, a souligné que sans une solution politique haïtienne basée sur des élections libres, transparentes et équitables, « aucune aide ne garantira un succès durable ».

L’intervention internationale en Haïti a une histoire compliquée. Une mission de stabilisation en Haïti approuvée par l’ONU et lancée en juin 2004 a été entachée par un scandale d’abus sexuels et par l’introduction du choléra, qui a tué près de 10 000 personnes. La mission s’est terminée en octobre 2017.

La résolution approuvée lundi avertit que les chefs de mission doivent prendre des mesures pour prévenir les abus et l’exploitation sexuelle ainsi qu’adopter une gestion des eaux usées et d’autres contrôles environnementaux pour prévenir les maladies d’origine hydrique, telles que le choléra.

Mais des inquiétudes demeurent.

Les critiques de la mission dirigée par le Kenya ont souligné que la police de ce pays d’Afrique de l’Est est accusée depuis longtemps de recourir à la torture, à la force meurtrière et à d’autres abus. De hauts responsables kenyans se sont rendus en Haïti en août dans le cadre d’une mission de reconnaissance alors que les États-Unis travaillaient sur un projet de résolution.

Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, a déclaré aux journalistes que la résolution contenait des dispositions strictes en matière de responsabilité et de contrôle et qu’elle était convaincue que le Kenya serait en mesure de mener à bien la mission.

« Je peux vous assurer que les États-Unis s’engageront de manière très, très agressive sur ces questions », a-t-elle déclaré. « Nous avons appris des erreurs du passé. »

Le vote de lundi intervient près d’un an après que le Premier ministre haïtien et 18 hauts responsables du gouvernement ont demandé le déploiement immédiat d’une force armée étrangère alors que le gouvernement luttait pour contrôler les gangs dans un contexte de recrudescence des meurtres, des viols et des enlèvements.

Du 1er janvier au 15 août, plus de 2 400 personnes auraient été tuées en Haïti, plus de 950 kidnappées et 902 autres blessées, selon les statistiques les plus récentes de l’ONU. Plus de 200 000 autres personnes ont perdu leur maison alors que des gangs rivaux pillent les communautés et luttent pour contrôler davantage de territoire.

Parmi les sans-abri se trouve Nicolas Jean-Pierre, 32 ans, qui a dû fuir sa maison avec sa compagne et ses deux enfants et vit désormais dans une école exiguë qui lui sert d’abri de fortune avec d’autres comme lui. Il a envoyé sa famille vivre temporairement dans la ville côtière du sud des Cayes pour assurer leur sécurité. Jean-Pierre a déclaré qu’il souhaiterait que les forces armées étrangères soient basées dans son quartier « pour que je puisse retrouver une vie ».

« Plus tôt ils arriveront, mieux ce sera », a déclaré Jean-Pierre, qui cherche du travail après que des gangs ont incendié le garage où il travaillait comme mécanicien.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a remercié le Kenya et les autres pays qui se sont engagés à se joindre à la mission, affirmant qu’elle apporterait une aide indispensable à la population haïtienne.

« Nous avons franchi une étape importante aujourd’hui, mais notre travail pour soutenir le peuple haïtien n’est pas terminé », a-t-il déclaré.