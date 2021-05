Le Conseil de sécurité de l’ONU appelle Israël et les Palestiniens à respecter le cessez-le-feu; s’arrête avant de condamner la violence à cause des États-Unis

Les membres du Conseil de sécurité ont appelé à «Pleine adhésion au cessez-le-feu» entre Israël et les groupes militants palestiniens dans la bande de Gaza après 11 jours d’une violente impasse. Il a également souligné le «Besoin immédiat d’aide humanitaire à la population civile palestinienne, en particulier à Gaza.»

🚨 #Moyen-Orient | Le Conseil de sécurité se félicite de l’annonce d’un cessez-le-feu et appelle à sa pleine adhésion. Il souligne la nécessité immédiate d’une assistance humanitaire. Le CSNU réaffirme l’importance de parvenir à une paix globale fondée sur la solution à 2 États. pic.twitter.com/IIqTMAuznp – La France à l’ONU (@franceonu) 22 mai 2021

La première déclaration publiée par le CSNU sur la dernière flambée du conflit israélo-palestinien ne contient cependant aucune condamnation des actes de violence.

Un projet précédent aurait déclaré que «Les membres du Conseil de sécurité ont condamné tous les actes de violence contre les civils, y compris les actes de terreur, ainsi que les actes de provocation, d’incitation et de destruction.» Il a également exprimé des préoccupations concernant «Tensions et violence à Jérusalem-Est» et appelé des deux côtés à respecter «Le statu quo historique sur les lieux saints».

Selon l’AFP, les passages ont été supprimés car les premiers projets avaient été bloqués par la délégation américaine qui a reçu les éloges d’Israël samedi. Tel Aviv a félicité Washington pour «Son soutien continu à Israël et son droit de défendre ses citoyens.»

Israël a également imputé la responsabilité du conflit aux militants du Hamas à Gaza et a déclaré qu’il attend de la communauté internationale qu’elle «Condamner et désarmer le Hamas, et assurer la réhabilitation de Gaza tout en empêchant le détournement de fonds et d’armes vers le terrorisme.»

Auparavant, les États-Unis auraient également bloqué un projet de loi français exigeant l’arrêt immédiat des hostilités et la distribution sans entrave de l’aide humanitaire à Gaza alors que le conflit entre Israël et les Palestiniens faisait rage.

Le conflit entre le Hamas et les Forces de défense israéliennes (FDI) a éclaté lorsque les militants ont lancé des milliers de roquettes sur le territoire israélien. Les FDI ont répondu par des frappes aériennes massives visant Gaza. Les hostilités ont été précédées par des manifestations massives à Jérusalem déclenchées par une affaire judiciaire israélienne concernant la décision d’expulser plusieurs familles palestiniennes d’un quartier local.

L’impasse violente de 11 jours a coûté la vie à plus de 200 Palestiniens, dont des dizaines d’enfants ainsi que 12 Israéliens, dont un enfant. Selon l’ONU, au moins 6 000 personnes vivant sur le territoire contrôlé par le Hamas se sont retrouvées sans abri à cause du conflit.

