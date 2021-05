Le Conseil de sécurité de l’ONU appelle à une adhésion totale au cessez-le-feu de Gaza

Une femme fait des gestes après avoir découvert que sa maison s’est effondrée après le cessez-le-feu négocié par l’Égypte entre Israël et le Hamas à Beit Hanoun, Gaza, le 21 mai 2021.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé samedi à une « adhésion totale » au cessez-le-feu à Gaza et a appelé à une aide humanitaire immédiate pour les civils palestiniens dans sa première déclaration sur la guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas.

Le cessez-le-feu, qui a pris effet à 2 heures du matin vendredi, heure locale, a tenu jusqu’à présent malgré affrontements à Jérusalem devant la mosquée Al Aqsa entre la police israélienne et les Palestiniens quelques heures seulement après le début officiel de la trêve.

La mosquée Al Aqsa est l’un des endroits les plus sacrés de l’islam et se trouve dans un site connu dans le judaïsme sous le nom de Mont du Temple, le site le plus sacré de la religion. Les affrontements au complexe ont été l’un des facteurs qui ont déclenché la guerre.

Le Conseil de sécurité a appelé à un « rétablissement complet du calme » et a souligné « la réalisation d’une paix globale basée sur la vision d’une région où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côte à côte en paix avec des frontières sûres et reconnues ».

Les États-Unis avaient auparavant bloqué le corps le plus puissant de l’ONU d’appeler à la fin du conflit, arguant que cela entraverait les efforts diplomatiques de l’administration Biden pour aider à parvenir à un cessez-le-feu.

Israël a frappé Gaza avec des dizaines de frappes aériennes et les militants du Hamas ont tiré plus de 4 000 roquettes sur Israël. Les responsables médicaux palestiniens ont déclaré qu’au moins 248 personnes avaient été tuées à Gaza, dont 66 enfants et 39 femmes. Au moins 12 personnes ont été tuées en Israël, tous civils sauf un soldat.

Le Conseil de sécurité « a pleuré la perte de vies civiles résultant de la violence » et a exprimé son soutien à l’appel du Secrétaire général des Nations Unies pour développer un « paquet intégré et solide de soutien pour une reconstruction et un relèvement rapides et durables ».

Plus de 77 000 Palestiniens ont été déplacés et les coûts de reconstruction à Gaza pourraient s’élever à des dizaines de millions de dollars, selon des responsables palestiniens, avec des dommages aux infrastructures affectant les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène.

L’ONU a déclaré vendredi avoir publié 22,5 millions de dollars d’aide humanitaire à Gaza. Un jour plus tôt, le président Joe Biden avait promis que les États-Unis travailleraient avec l’ONU pour fournir une aide humanitaire aux Palestiniens et aider à reconstruire Gaza.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken devrait se rendre en Israël et en Cisjordanie la semaine prochaine pour renforcer le cessez-le-feu, selon Reuters. Les médiateurs égyptiens poursuivent également les pourparlers avec le Hamas et Israël pour assurer un calme à long terme après la trêve

– Reuters a contribué au reporting