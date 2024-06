Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte une résolution sur un cessez-le-feu permanent à Gaza

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé lundi, 14 voix contre 0, une résolution parrainée par les États-Unis visant à soutenir le plan de cessez-le-feu soutenu par les États-Unis pour Gaza. La Russie s’est abstenue. Le vote a été une rare victoire diplomatique sur Gaza pour l’administration Biden au sein de l’instance internationale, où même ses amis les plus proches ont critiqué le soutien d’Israël et des États-Unis à ses actions à Gaza.

« Au cours des huit derniers mois, ce conseil a souvent été confronté à des divisions et le monde en a pris note, avec une frustration compréhensible », a déclaré l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield après le vote. « Mais il y a une autre facette de cette histoire. »

La résolution apporte le soutien du Conseil à la proposition en trois phases annoncée par le président Biden le 31 mai. Le plan commencerait par un cessez-le-feu complet de six semaines, au cours desquelles les forces israéliennes se retireraient des zones peuplées, le Hamas libérerait toutes les femmes et les enfants. , des otages âgés et blessés, les Palestiniens seraient autorisés à retourner chez eux dans tout Gaza et l’enclave serait inondée d’aide humanitaire.

Le cessez-le-feu temporaire se poursuivrait aussi longtemps que les deux parties négociaient de bonne foi sur la phase 2 : un arrêt permanent de la violence, le retrait complet d’Israël de Gaza et le retour des otages restants. Il interdit également toute réduction du territoire de Gaza – y compris la zone tampon de sécurité à l’intérieur de la frontière de Gaza qu’Israël a commencé à construire – et détaille une troisième phase qui permettrait la reconstruction et des étapes vers une solution à deux États pour Israël et les territoires palestiniens.

Le Hamas a publié une déclaration saluant le vote du conseil, se disant prêt « à entamer des négociations indirectes sur la mise en œuvre de ces principes ».

L’administration Biden a imposé au Hamas d’accepter sans équivoque le plan, qui, selon l’administration, est pratiquement identique à ce que les militants exigeaient lors d’un précédent cycle de négociations qui avait échoué.

Bien qu’Israël l’ait « autorisé », le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres membres de son gouvernement se sont publiquement opposés à certains éléments du plan, notamment l’organisation d’un retrait des forces et de libérations d’otages, un avenir dans lequel Israël n’a aucun contrôle en matière de sécurité. sur Gaza et une solution à deux États. Netanyahu a publiquement indiqué qu’il avait l’intention de poursuivre les opérations militaires jusqu’à ce que tous les éléments du Hamas soient détruits.

Le résolution adoptée a été étendu au-delà d’une version simple que l’administration a fait circuler au début de la semaine dernière pour intégrer les suggestions d’autres membres, y compris une demande de détails. Plutôt que de simplement exhorter le Hamas à accepter les termes du cessez-le-feu, la mesure finale comprenait des pressions linguistiques « les deux parties » à le mettre en œuvre « sans délai et sans condition ».

Il a ajouté des références spécifiques aux dispositions permanentes des phases 2 et 3 et a rejeté « toute tentative de changement démographique ou territorial dans la bande de Gaza, y compris toute action réduisant le territoire de » Gaza, telle qu’une zone tampon à l’intérieur de ses frontières que les forces israéliennes ont créée. ont construit.

Les deux versions ont souligné « l’engagement inébranlable du Conseil en faveur de la vision d’une solution à deux États dans laquelle deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côte à côte en paix au sein de frontières sûres et reconnues », conformément au droit international et aux résolutions précédentes de l’ONU qui exigeraient Abandon israélien des colonies de Cisjordanie.

Israël, qui n’est pas membre du conseil mais a assisté à la réunion, a noté qu’au cours des derniers mois, « ce conseil a adopté trois résolutions appelant à la libération des otages. Et à chaque fois, le Hamas a totalement ignoré votre demande. Le Hamas ne se soucie pas de ce que le conseil a à dire car il n’a jamais été tenu responsable des crimes commis par le conseil.

Le représentant israélien Reut Shapir Ben-Naftaly a cité le raid militaire de samedi dans le centre de Gaza qui a libéré quatre des quelque 100 otages restants comme un « exemple parfait » de la façon dont Israël peut ramener ses citoyens chez eux. Elle a regretté « tout préjudice causé aux civils », dont plus de 270 ont été tués au cours de l’opération, selon les autorités sanitaires locales. Mais le fait que les otages aient été retrouvés dans des appartements occupés par des civils et sous la garde du Hamas signifie que « ces soi-disant civils innocents » n’étaient « pas étranger à leur implication », a déclaré Ben-Naftaly.

« Israël ne s’engagera pas dans des négociations insignifiantes et sans fin, qui pourraient être exploitées par le Hamas comme un moyen de gagner du temps », a déclaré Ben-Naftaly.

Pour expliquer l’abstention de la Russie, son ambassadeur, Vasily Nebenzya, a déclaré que la résolution, et les déclarations américaines à son sujet, n’offraient que de « vagues paramètres » de l’accord proposé et étaient « sans garanties ». Citant des déclarations contradictoires, il a demandé : « Qu’est-ce qu’Israël a accepté spécifiquement ?