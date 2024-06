Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte un projet de résolution américain soutenant l’accord de cessez-le-feu à Gaza

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté lundi après-midi un projet de résolution américain exhortant le Hamas à accepter le dernier accord de cessez-le-feu et de libération des otages.

Quatorze membres du Conseil ont voté en faveur de la mesure et un seul – la Russie – a choisi de s’abstenir. La Russie est l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité disposant d’un droit de veto sur les résolutions.

Nate Evans, porte-parole de la mission américaine auprès des Nations Unies, a noté dans un communiqué avant le vote que l’accord permettrait, entre autres choses, une pause dans les combats, la libération d’un certain nombre d’otages et une augmentation immédiate de l’aide humanitaire.

« Israël a accepté cette proposition et le Conseil de sécurité a l’opportunité de parler d’une seule voix et d’appeler le Hamas à faire de même », poursuit son communiqué. « Cela contribuerait à sauver des vies et à sauver les souffrances des civils à Gaza ainsi que des otages et de leurs familles. Les membres du Conseil ne devraient pas laisser passer cette opportunité et doivent parler d’une seule voix pour soutenir cet accord. »

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a présenté un argument similaire juste avant le vote, affirmant que chaque jour où la guerre continue, « des souffrances inutiles continuent ».

« Chers collègues, après huit mois de dévastation, de douleur et de traumatisme, ce qu’il faut maintenant plus que jamais, c’est que les combats prennent fin de manière durable », a-t-elle déclaré. « Les États-Unis et tous les pays présents dans cette salle souhaitent un cessez-le-feu immédiat avec la libération des otages. Nous avons entendu ces appels à maintes reprises depuis le 7 octobre. L’occasion est désormais là. Nous devons la saisir. « .

Le Hamas a publié une déclaration après le vote disant qu’il « se félicitait » de ce qui était inclus dans le projet de résolution « concernant un cessez-le-feu permanent à Gaza ».

Seth Wenig/AP

Le président Joe Biden a soutenu l’accord fin mai, annonçant qu’Israël avait dégradé les capacités du Hamas et qu’il était « temps que cette guerre se termine » et que « le lendemain commence ».

Biden a également décrit les trois phases du plan, la première d’une durée de six semaines et consistant en un cessez-le-feu, le retrait des forces israéliennes des zones peuplées de Gaza, la libération d’un certain nombre d’otages et la libération de prisonniers palestiniens.

La deuxième phase marquerait le début d’une « cessation définitive des hostilités », a déclaré Biden, si le Hamas respectait les engagements énoncés dans l’accord, ainsi que la libération de tous les otages encore vivants. La dernière phase comprendrait une reconstruction de Gaza et le retour des restes des otages à leurs familles.

Le Département d’État a déclaré la semaine dernière qu’il consultait Israël sur le projet de résolution de l’ONU, même si Israël n’est pas membre du conseil.

Le vote intervient alors que le secrétaire d’État Antony Blinken se trouve au Moyen-Orient pour poursuivre les négociations sur l’accord de cessez-le-feu et sur la prise d’otages.

Alors qu’il quittait le Caire plus tôt lundi pour Tel Aviv, Blinken a qualifié cela de « moment critique ».

« Mon message aux gouvernements de toute la région, aux habitants de toute la région : si vous voulez un cessez-le-feu, faites pression sur le Hamas pour qu’il dise oui », a déclaré Blinken aux journalistes. « Si vous voulez alléger les terribles souffrances des Palestiniens à Gaza, faites pression sur le Hamas pour qu’il dise oui.

« Si vous voulez ramener tous les otages chez eux, faites pression sur le Hamas pour qu’il dise oui », a-t-il poursuivi. « Si vous voulez mettre les Palestiniens et les Israéliens actuels sur la voie d’une paix et d’une sécurité plus durables, si vous voulez empêcher ce conflit de s’étendre, faites pression sur le Hamas pour qu’il dise oui. »