Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte la proposition de cessez-le-feu à Gaza rédigée par les États-Unis

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté un accord de cessez-le-feu rédigé par les États-Unis visant à mettre fin à huit mois de combats sanglants entre Israël et le Hamas à Gaza.

Le projet de résolution, approuvé par le président Joe Biden, a été finalisé dimanche après près d’une semaine de négociations entre les membres du conseil composé de 15 membres.

Pour qu’elle soit adoptée, il fallait au moins neuf voix pour et aucun veto de la part des pays qui ont le pouvoir de renvoyer toute proposition de cessez-le-feu à la planche à dessin – les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine ou la Russie.

La Chine n’a pris aucune mesure pour le bloquer et la Russie s’est abstenue.

« Aujourd’hui, nous avons voté pour la paix », a déclaré l’ambassadrice américaine auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield.

En mars, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution de cessez-le-feu à Gaza, affirmant qu’elle donnerait le feu vert à Israël pour attaquer la ville de Rafah. Avant cela, les États-Unis avaient opposé leur veto à trois projets de résolution, dont deux auraient exigé un cessez-le-feu immédiat.

Biden a annoncé le 31 mai qu’Israël avait proposé un plan en trois parties qui aboutirait à terme à un cessez-le-feu permanent à Gaza, ainsi qu’à la libération de tous les otages qui y sont détenus depuis le 7 octobre, lorsque le Hamas a lancé une opération sanglante. attaque surprise contre Israël.

Plus de 36 000 Palestiniens, dont des milliers de femmes et d’enfants, ont été tués depuis par les forces israéliennes, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Nate Evans, porte-parole de la mission américaine auprès de l’ONU, a déclaré dimanche qu’il était important que le Conseil de sécurité fasse pression sur le Hamas pour qu’il accepte une proposition qu’Israël a acceptée.

« Israël a accepté cette proposition et le Conseil de sécurité a l’opportunité de parler d’une seule voix et d’appeler le Hamas à faire de même », a-t-il déclaré.

Mais il y a déjà des signes indiquant qu’Israël pourrait ne pas adhérer à cette proposition.

Le sauvetage spectaculaire de quatre otages samedi a renforcé la détermination du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à poursuivre l’invasion de Gaza plutôt que d’accepter un cessez-le-feu, a déclaré dimanche un haut responsable de l’administration Biden à NBC News.

Le Hamas, de son côté, a publié une déclaration disant notamment qu’il « se félicite de ce qui a été inclus et confirmé par la résolution du Conseil de sécurité concernant un cessez-le-feu permanent à Gaza ».

On s’est inquiété du fait que tant de civils palestiniens avaient péri à la suite du raid de sauvetage israélien. Le chef militaire du Hamas, Yahya Sinwar, qui s’est opposé à tout accord avec Israël malgré les pressions intenses du Qatar et de l’Égypte en faveur d’un accord, adopterait une ligne encore plus dure contre la nouvelle proposition de cessez-le-feu.

L’Union européenne a également applaudi le vote. « Nous exhortons les deux parties à accepter et à mettre en œuvre la proposition en trois phases », a déclaré l’UE dans un communiqué.

Recommandé

Première phase de la résolution, selon l’ONUdemande un « cessez-le-feu immédiat, total et complet avec la libération des otages, notamment des femmes, des personnes âgées et des blessés, le retour des dépouilles de certains otages qui ont été tués et l’échange de prisonniers palestiniens ».

Il appelle également au retrait des forces israéliennes des « zones peuplées » de Gaza, au retour des Palestiniens dans leurs foyers et à la distribution « sûre et efficace » de l’aide humanitaire.

La deuxième phase comprend la fin définitive des hostilités « en échange de la libération de tous les autres otages encore à Gaza et d’un retrait complet des forces israéliennes de Gaza ».

La troisième phase marquerait le début d’un « grand plan de reconstruction pluriannuel pour Gaza » et les derniers restes des otages morts encore à Gaza seraient est retourné en Israël.

« Le cessez-le-feu continuera tant que les négociations se poursuivront » et le Conseil de sécurité rejette « toute tentative de changement démographique ou territorial à Gaza ».

Juste au moment où le Conseil de sécurité commençait à voter lundi, le secrétaire d’État Antony Blinken atterrissait en Israël pour, entre autres, rencontrer le général à la retraite Benny Gantz.

Gantz, membre centriste du cabinet de guerre israélien, a démissionné dimanche après avoir accusé Netanyahu de mauvaise gestion de la guerre et de refus de s’entendre sur ce qui arrivera à Gaza après la fin des hostilités.

L’administration Biden avait tenté de persuader Gantz de rester au gouvernement car son départ obligerait Netanyahu à s’appuyer davantage sur les membres d’extrême droite de sa coalition qui s’opposent à tout cessez-le-feu avec le Hamas.

Avant de partir, Blinken a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse au Caire qu’il appartenait aux Israéliens de décider qui fera partie de leur gouvernement. Mais, a-t-il ajouté, s’il n’y a pas de cessez-le-feu à Gaza, trois scénarios pourraient se produire – tous mauvais.

« Soit Israël devrait rester, ce qu’il dit ne pas vouloir faire, et nous pensons qu’il ne doit pas le faire, et nous nous retrouverons à tenir le sac à Gaza », a déclaré Blinken.

Deuxièmement, cela pourrait conduire à « une insurrection majeure » qui se poursuivrait pendant des années, a-t-il déclaré.

Enfin, a déclaré Blinken, « en l’absence de plan, cela signifie le retour du Hamas, ou nous avons un vide total et vous n’avez que le chaos, l’anarchie, la criminalité, les groupes djihadistes, etc. »

Israël affirme que plus de 1 200 personnes ont été tuées et plus de 250 prises en otages par le Hamas le 7 octobre. Plus de 100 otages seraient toujours captifs à Gaza, dont cinq Américains: Edan Alexander, Sagui Dekel-Chen, Hersh Goldberg-Polin, Omer Neutra et Keith Siegel.