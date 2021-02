Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte à l’unanimité une résolution demandant le cessez-le-feu COVID

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté à l’unanimité une résolution exigeant une «pause humanitaire durable» dans toutes les zones de conflit pour permettre l’accès au vaccin contre le coronavirus.

La résolution rédigée par le Royaume-Uni, coparrainée par 112 pays, entend faciliter l’administration sans entrave de vaccins et la vaccination de millions de personnes dans les zones de conflit

Le texte a réitéré la demande du Conseil en juillet dernier pour « la cessation générale et immédiate des hostilités » dans les conflits majeurs de la Syrie et du Yémen à la République centrafricaine, au Mali et au Soudan et en Somalie.

Il s’est dit préoccupé par le fait qu’un appel au cessez-le-feu pour lutter contre la pandémie de coronavirus, lancé pour la première fois par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en mars 2020, « n’ait pas été pleinement entendu ».

L’ambassadrice britannique à l’ONU Barbara Woodward, l’actuelle présidente du conseil, a déclaré que la résolution « historique » « aidera à fournir des vaccins à 160 millions de personnes dans les zones de conflit ou déplacées par le conflit.

Dans un commentaire publié en août de l’année dernière à la suite de l’adoption de la première résolution du Conseil sur le sujet, International Crisis Group, un groupe de réflexion, a noté que ses effets pratiques avaient été «pratiquement nuls».

« Une seule partie au conflit – l’Armée de libération nationale de Colombie ou ELN – a explicitement cité la résolution en proposant de suspendre les hostilités et le gouvernement colombien a rejeté l’ouverture. »

Pourtant, selon le commentaire, de telles résolutions pourraient offrir une « base pour avertir les membres du Conseil des implications sécuritaires de l’évolution de la pandémie, dans l’espoir qu’elles réagiront un peu mieux aux risques qu’elle crée que jusqu’à présent ».