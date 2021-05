Le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu sa première réunion publique sur la crise mais n’a pris aucune mesure.

La pression internationale pour mettre fin au conflit qui fait rage entre Israël et les militants du Hamas s’est intensifiée dimanche, alors même que les responsables locaux de la santé ont déclaré qu’une frappe aérienne israélienne à Gaza a tué pendant la nuit plus de deux douzaines de personnes, l’attaque la plus meurtrière des hostilités actuelles. Les morts comprenaient des femmes et des enfants, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza. Les secouristes ont passé au peigne fin les décombres de trois bâtiments aplatis lors de la frappe aérienne alors que les hostilités entre Israéliens et Palestiniens se sont intensifiées à des niveaux jamais vus depuis une guerre de 2014. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il n’y avait pas de fin claire en vue à la violence. «Cela prendra du temps», a-t-il déclaré dimanche sur Face The Nation de CBS. Alors que le conflit atteignait sa septième journée consécutive, les États-Unis ont intensifié leur engagement diplomatique et le Conseil de sécurité des Nations Unies s’est réuni pour discuter du conflit en public pour la première fois. Mais le conseil n’a pris aucune mesure même en tant que membre après que le membre a décrié la mort et la dévastation.

Le Secrétaire général António Guterres était le premier d’une vingtaine d’orateurs inscrits à l’ordre du jour de la réunion, dirigée par la Chine, qui assure la présidence tournante du Conseil pour le mois de mai. «Cette dernière vague de violence ne fait que perpétuer les cycles de mort, de destruction et de désespoir, et pousse plus loin à l’horizon tout espoir de coexistence et de paix», a déclaré M. Guterres. «Les combats doivent cesser. Il doit s’arrêter immédiatement. » Des diplomates palestiniens et israéliens, également invités à prendre la parole lors de la réunion, l’a utilisé comme un forum de haut niveau pour évacuer les griefs de longue date, en se parlant les uns avec les autres sans aucun signe de ramollissement dans un conflit insoluble presque aussi vieux que l’ONU elle-même. Riyad al-Maliki, le ministre des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, a implicitement réprimandé les États-Unis et d’autres puissances qui ont défendu le droit d’Israël à se protéger des attaques à la roquette du Hamas, affirmant que de tels arguments rendent Israël « plus enhardi de continuer à assassiner des familles entières dans leur pays. dormir. » Gilad Erdan, l’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, qui a pris la parole après M. Maliki, a rejeté toute tentative de présenter les actions d’Israël et du Hamas comme des équivalents moraux. «Israël utilise des missiles pour protéger ses enfants», a déclaré M. Erdan. «Le Hamas utilise des enfants pour protéger ses missiles.»

Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, a déclaré que le président Biden s’était entretenu avec des dirigeants israéliens et palestiniens, tandis que le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’était également engagé avec ses homologues de la région. Elle a appelé le Hamas à arrêter ses barrages de roquettes contre Israël, a exprimé ses préoccupations concernant la violence intercommunautaire, a mis en garde contre l’incitation des deux côtés et a déclaré que les États-Unis étaient «prêts à apporter notre soutien et nos bons offices si les parties recherchent un cessez-le-feu. « Alors que les envoyés de tous les 15 membres du conseil ont appelé à une désescalade immédiate, rien n’indiquait les prochaines étapes que le conseil était prêt à prendre. Zhang Jun, l’ambassadeur de Chine, a déclaré aux journalistes après la fin de la réunion qu’il continuait à travailler avec d’autres membres «pour agir rapidement et parler d’une seule voix». M. Netanyahu d’Israël a promis samedi soir de continuer à frapper Gaza «jusqu’à ce que nous atteignions nos objectifs», suggérant un assaut prolongé sur le territoire côtier alors même que les pertes augmentaient des deux côtés.

Lors d’appels séparés samedi, le président Biden s’est entretenu avec M. Netanyahu et Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne, au sujet des efforts visant à négocier un cessez-le-feu. Tout en soutenant le droit d’Israël de se défendre contre les attaques à la roquette des militants du Hamas, M. Biden a exhorté M. Netanyahu à protéger les civils et les journalistes. Même avant l’attaque de dimanche matin, les frappes aériennes israéliennes se sont intensifiées au cours du week-end, avec une attaque contre une maison dans un camp de réfugiés à Gaza qui a tué 10 membres d’une famille élargie, y compris des femmes et des enfants, et une autre qui a détruit un gratte-ciel abritant médias, dont l’AP et Al Jazeera.

Les responsables de la défense israélienne ont déclaré que le bâtiment abritait des actifs militaires appartenant au Hamas et qu’ils avaient averti à l’avance les civils dans le bâtiment pour permettre l’évacuation. Aucune victime n’a été signalée lors de cette frappe. Au moins 192 Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes et des bombardements israéliens à Gaza, dont au moins 58 enfants, selon les autorités sanitaires palestiniennes, et au moins 10 personnes en Israël sont mortes dans des attaques à la roquette du Hamas. Au cours de la semaine dernière, les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont réunis en privé au moins deux fois pour discuter des moyens de réduire les tensions. Mais les efforts pour parvenir à un accord sur une déclaration ou pour tenir une réunion publique se sont heurtés à la résistance des États-Unis, le plus grand défenseur d’Israël au conseil. Les responsables américains ont déclaré vouloir donner aux médiateurs envoyés dans la région depuis les États-Unis, l’Égypte et le Qatar une occasion de désamorcer la crise. Mais avec l’aggravation de la violence, un compromis a été trouvé pour une réunion dimanche. Les réunions du Conseil de sécurité sur la question israélo-palestinienne se sont souvent terminées de manière non concluante et ont principalement servi de plate-forme aux partisans des deux parties pour exprimer leurs griefs. Mais ils ont également démontré l’opinion largement répandue parmi les membres des Nations Unies selon laquelle les actions d’Israël en tant que puissance occupante sont illégales et que son utilisation de la force meurtrière est disproportionnée.