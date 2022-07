Le Conseil de sécurité condamne les exécutions au Myanmar de 4 militants

NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné mercredi à l’unanimité les exécutions de quatre prisonniers politiques au Myanmar et a appelé à l’arrêt immédiat de toute violence et au “plein respect des droits de l’homme et de l’État de droit”.

La déclaration approuvée par les 15 membres du conseil a noté que le Myanmar avait pendu les hommes après que l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et d’autres membres du bloc des 10 nations qui comprend le Myanmar ont demandé que les peines soient réexaminées. Les membres du Conseil ont également « réitéré leur plein soutien à la transition démocratique du Myanmar et leur ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance politique, à l’intégrité territoriale et à l’unité du Myanmar ».

L’ASEAN a dirigé les efforts mondiaux pour ramener la paix au Myanmar, qui a été secoué par des troubles civils et des combats généralisés depuis que l’armée a renversé un gouvernement élu en février 2021. Mais il a bloqué les efforts de rétablissement de la paix de l’ASEAN.

Cette semaine, l’ASEAN a dénoncé les exécutions comme “hautement répréhensibles” et a déclaré qu’elles retardaient ses efforts pour faciliter le dialogue entre les dirigeants militaires et les opposants.

Les quatre hommes pendus au cours du week-end étaient un ancien législateur de la Ligue nationale pour la démocratie, un militant pour la démocratie et deux hommes accusés d’avoir tué une femme qu’ils croyaient être un informateur militaire. Tous ont été jugés, reconnus coupables et condamnés par un tribunal militaire sans possibilité d’appel. Il s’agissait des premières exécutions judiciaires au Myanmar en près de 50 ans et ont surpris même les membres de la famille des hommes.

Le plan en cinq points de l’ASEAN pour rétablir la paix et la stabilité au Myanmar comprend un arrêt immédiat de la violence, un dialogue entre toutes les parties et la nomination d’un envoyé spécial de l’ASEAN qui se rendra au Myanmar pour rencontrer toutes les parties concernées. Le gouvernement installé par l’armée du Myanmar a initialement accepté le consensus atteint en avril 2021, mais a fait peu d’efforts pour le mettre en œuvre, et le pays a glissé dans une situation que certains experts de l’ONU ont qualifiée de guerre civile.

Le Conseil de sécurité a fait écho à l’appel de l’ASEAN “à des actions concrètes pour mettre en œuvre efficacement et pleinement le consensus en cinq points” et a pris note du point de vue du bloc selon lequel les condamnations à mort “représentaient un manque flagrant de volonté” pour soutenir les efforts du président de l’ASEAN pour accélérer la mise en œuvre.

Plus tôt cette semaine, l’envoyée spéciale de l’ONU, Noeleen Heyzer, a déclaré que l’ONU considérait les exécutions comme une “violation flagrante” du “droit à la vie, à la liberté et à la sécurité” d’une personne.

Le Conseil de sécurité a souligné l’importance du rôle de Heyzer et a encouragé une coopération étroite avec l’envoyé spécial de l’ASEAN, le ministre cambodgien des Affaires étrangères Prak Sokhonn. Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN commencent leurs réunions au Cambodge dans une semaine.

La Chine, qui est le plus grand partenaire commercial du Myanmar et un vieil allié, a salué l’alignement des vues du Conseil de sécurité sur la déclaration du président de l’ASEAN après les exécutions, ce que les diplomates ont déclaré que Pékin recherchait.

Un porte-parole de la mission chinoise de l’ONU a cité “l’importance particulière” de l’appel du Conseil à un arrêt immédiat de toutes les formes de violence, y compris les attaques contre les infrastructures, les établissements de santé et d’éducation.

“Nous pensons que cela envoie un signal fort du rejet par le conseil de toute violence, injustifiable où qu’elle soit et par qui que ce soit”, a déclaré le porte-parole, qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement. “Et nous espérons que ces messages importants du conseil pourront être entendus par toutes les parties concernées.”

Edith M. Lederer, Associated Press