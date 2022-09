Le Conseil de sécurité approuve le nouveau chef de la mission de l’ONU en Libye

NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité a approuvé vendredi l’ancien ministre sénégalais et diplomate de l’ONU Abdoulaye Bathily comme nouvel envoyé de l’ONU en Libye, mettant fin à une recherche de neuf mois dans un chaos croissant dans la nation nord-africaine riche en pétrole.

Le vote est intervenu un jour après que le secrétaire général Antonio Guterres eut nommé Bathily.

Le gouvernement de transition libyen, qui s’est opposé à la nomination de Bathily, aurait envoyé une lettre de protestation à Guterres, ce qui soulève des questions sur l’efficacité du nouvel envoyé pour tenter de résoudre la crise politique et économique du pays.

Le dernier représentant spécial de l’ONU, Jan Kubis, a démissionné le 23 novembre 2021, après 10 mois de travail, et un certain nombre de candidats proposés par Guterres ont été rejetés par les membres du conseil, la Libye ou les pays voisins.

En décembre, António Guterres a nommé la diplomate américaine vétéran Stephanie Williams, ancienne représentante spéciale adjointe de l’ONU en Libye, comme conseillère spéciale – un travail qui n’a pas nécessité l’approbation du conseil.

Elle est partie fin juillet. Ainsi, la mission n’a pas eu de chef alors que les Libyens sont aux prises avec une crise constitutionnelle et politique.

La Libye est plongée dans le chaos depuis qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est depuis des années divisé entre des administrations rivales, chacune soutenue par des milices voyous et des gouvernements étrangers.

La chef politique de l’ONU, Rosemary DiCarlo, a averti mardi que l’incapacité à résoudre la crise politique en Libye et à tenir des élections retardées constitue une menace croissante dans le pays, soulignant les récents affrontements violents qui ont tué au moins 42 personnes et en ont blessé 159 autres, selon les autorités libyennes.

L’impasse actuelle est née de l’échec de la tenue d’élections en décembre et du refus du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah, qui dirigeait le gouvernement de transition, de se retirer. En réponse, le parlement basé à l’est du pays a nommé un Premier ministre rival, Fathy Bashagha, qui cherche depuis des mois à installer son gouvernement à Tripoli.

Guterres a déclaré que Bathily apporte 40 ans d’expérience au poste de représentant spécial et de chef de la mission politique de l’ONU en Libye.

Il a occupé divers postes ministériels au Sénégal, enseigné l’histoire pendant plus de 30 ans à l’Université Cheikh Anta Diop dans le pays, occupé des postes de direction à l’ONU, notamment au Mali et en Afrique centrale, et a été l’expert indépendant pour l’examen stratégique de la mission en Libye. en 2021.

Bathily est titulaire de doctorats de l’Université Cheikh Anta Diop et de l’Université de Birmingham au Royaume-Uni et parle couramment l’anglais, le français, le soninké et le wolof.

Edith M. Lederer, Associated Press