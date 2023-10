Le conseil de santé du comté de Jefferson aborde les augmentations de salaire et autres mises à jour | Actualités, Sports, Emplois

STEUBENVILLE — En plus de continuer à jongler avec les plaintes et les violations environnementales, le conseil de santé du comté de Jefferson a entendu des mises à jour et approuvé des propositions pour le département de santé du comté lors de sa session ordinaire de mardi.

Le conseil a approuvé des augmentations de salaire en fonction du poste comprises entre 5 pour cent et 10 pour cent pour le personnel du programme pour les femmes, les nourrissons et les enfants du district sanitaire général du comté de Jefferson. Le commissaire à la santé, Andrew Henry, a déclaré que les augmentations – avec un salaire initial de 20 $ pour les infirmières ou les diététistes – rendraient les salaires du WIC comparables à ceux des autres départements et généralement plus compétitifs.

« J’ai un très bon staff et j’aimerais le garder » a déclaré Stephanie Chester, directrice du WIC, ajoutant que les augmentations seront payées à partir de la subvention WIC du département et non de son fonds général.

En outre, Chester a déclaré dans son rapport que les avantages du WIC pour les fruits et légumes ont augmenté. Le Congrès a adopté en septembre une résolution continue qui étend les prestations accrues, qui comprennent 26 $ pour les enfants, 47 $ pour les femmes en post-partum, 52 $ pour les femmes enceintes et allaitantes totalement ou partiellement et 78 $ pour les multiples allaitantes exclusivement.

Chester a déclaré que le changement le plus récent et les changements précédents dans les chiffres des prestations ont créé plus de travail pour le personnel du WIC, avec des processus fastidieux étant nécessaires pour ajuster manuellement les chiffres. Ainsi, Chester a déclaré qu’elle espérait que le gouvernement maintiendrait les prestations stables jusqu’à la fin de l’exercice financier.

Le conseil d’administration a approuvé que le ministère de la Santé devienne l’agence principale du Central Ohio Trauma System, un groupe régional de coalition de soins de santé anciennement dirigé par Trinity Health System. Henry a déclaré que COTS s’aligne bien avec les capacités actuelles de l’accord de préparation aux urgences de santé publique du ministère de la Santé.

Le conseil a approuvé trois bons de commande de plus de 5 000 $ : 18 363,51 $ pour un système de télécommande sans clé destiné à atténuer la propagation des maladies infectieuses sur les surfaces de contact du tribunal pour mineurs du comté de Jefferson ; 20 080,08 $ pour les certificats de naissance, de décès et de fœtus pour le trésorier de l’État de l’Ohio ; et 9 856 $ pour la naloxone pour la prison du comté de Jefferson.

Le conseil d’administration a été informé de la démission de la directrice des soins infirmiers Hannah Piko, à compter du 17 novembre. Les membres du conseil d’administration ont remercié Piko pour ses services rendus au département, en particulier pendant la pandémie de coronavirus.

Piko a dit : « Merci pour tout votre soutien et vos encouragements. Durant certaines des périodes les plus difficiles de la santé publique, j’ai vraiment apprécié et valorisé mon temps ici.

Henry a déclaré que les personnes qui souhaitent postuler pour le poste de directeur des soins infirmiers peuvent appeler le service de santé au (740) 283-8530 et demander des services administratifs ou envoyer leur curriculum vitae par courrier électronique à l’assistante administrative Michele Henry à [email protected]. La période de candidature se terminera le 3 novembre.

Piko a déclaré dans son rapport que le personnel infirmier organiserait l’événement de yoga Bend-Brew et Boo le 30 octobre de 16h30 à 18h00 au Tri B’s Coffee Shop. De plus, le personnel se prépare pour un Diaper Dash 5-K, prévu le 2 décembre au parc Belleview.

Le Dr Janie Culp, directrice médicale, a déclaré que la clinique du ministère de la Santé dispose de vaccins contre la grippe et qu’une assurance n’est pas nécessaire. Les particuliers peuvent appeler le ministère pour voir s’ils sont admissibles.

Le conseil d’administration a élu Suzanne Brown comme vice-présidente, Anthony Mougianis occupant le poste de président après le décès, le 16 août, du Dr Pat Macédoine. En outre, le conseil d’administration a accueilli le Dr Mark Kissinger, nommé par le conseil consultatif du district, le 28 septembre.

Henry a déclaré que la demande d’accréditation du département de santé sera terminée cette semaine et que le personnel assistera à un atelier à Columbus le mois prochain pour les départements de santé qui ne sont pas actuellement accrédités par le Conseil d’accréditation de la santé publique.

Henry a informé le conseil d’administration que les efforts du ministère de la Santé en matière de transport actif ont été reconnus par l’organisation d’information à but non lucratif Strong Towns dans un article intitulé « Les conversations locales partout en Amérique du Nord portent sur leurs villes sur deux roues » publié le 19 septembre.

Terry Bell, membre du conseil d’administration, a averti le segment nord du comté de Jefferson de se préparer à « circulation 24 heures sur 24 » à mesure que les développements pétroliers et gaziers augmentent dans la région.

Le conseil a procédé à sa deuxième lecture des frais pour 2024, concernant la méthodologie des coûts de certains programmes environnementaux. La sanitaire Carla Campolo a noté que Kelly Wilson, directrice des finances et de l’administration, a travaillé avec diligence sur la méthodologie des coûts, cette année étant la première où l’État de l’Ohio n’a pas rendu la méthodologie avec aucun changement.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception