Le conseil de Rutland approuve une subvention de 5 millions de dollars pour le système d’égouts, un mois après l’avoir rejetée – Shaw Local

Le conseil du village de Rutland a approuvé une subvention de 5 millions de dollars pour installer un système d’égouts sanitaires dans la communauté un mois après que le conseil a voté pour rejeter le même plan.

Le plan, qui nécessitait que le président du village rompe l’égalité lors d’un vote lundi, a été adopté malgré les objections de certains résidents et administrateurs qui ont hésité à l’idée qu’il pourrait être rappelé pour un vote après son échec précédent.

Le village a été sélectionné pour les fonds du programme de subventions à la construction des communautés non cousues de l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois en février.

Le service sanitaire de Rutland est traité par des fosses septiques avec évacuation des effluents vers les champs de drainage et les tuiles de terrain, selon le bureau du gouverneur JB Pritzker.

Les administrateurs Don Kleppin, Tom Mangan et Troy Petrimoulx ont voté pour accepter la subvention lundi, tandis que Donna Dennis, Kathy Knepp et Samantha Montgomery ont voté contre. Le président du village, Dan Krischel, a brisé l’égalité.

Dorothy Benckendorf, ancienne membre du conseil d’administration, qui ne siège plus au conseil d’administration, a voté contre le plan lorsqu’il a été rejeté le mois dernier. Dennis, qui a également voté contre, n’était pas présent lors du dernier vote. Petrimoulx, qui a voté pour lundi, ne siégeait pas au conseil d’administration au moment du vote initial.

« Cela améliorera la qualité de vie des résidents et nous amènera aux normes de toutes les autres communautés qui nous entourent. » — Le président du village de Rutland, Dan Krischel

Le village organisera une réunion du comité dans deux semaines pour discuter des deux options pour l’égout.

Krischel a déclaré qu’il pensait que l’acceptation de la subvention était la meilleure décision pour la santé et la sécurité des résidents.

« Cela améliorera la qualité de vie des résidents et nous amènera aux normes de toutes les autres communautés qui nous entourent », a-t-il déclaré.

Le village devra emprunter au moins 650 000 $ au-delà de la subvention estimée à 5,65 millions de dollars.

Le projet coûtera environ 5 300 $ par mois pour l’entretien du village, selon les estimations discutées précédemment avec le conseil. Le village répartira cela entre les 125 habitants, ce qui représente environ 43 dollars par mois de ménage. D’autres frais feraient grimper la facture d’égout à environ 55 $ par habitant. Il n’y aura pas de frais de connexion.

L’EPA de l’Illinois ne laissera pas le village utiliser la subvention pour réparer les systèmes septiques individuels. L’agence préfère travailler avec une seule entité (le village) plutôt qu’avec des propriétaires individuels. Une exigence de la subvention est de créer un système exploité par le village.

Lors de la réunion de lundi, les résidents et les administrateurs ont remis en question la procédure, demandant comment il était possible de voter à nouveau après qu’un précédent conseil ait voté contre l’acceptation de la subvention.

Il n’y a aucune règle dans la loi de l’État ou le code du village interdisant au conseil du village de reconsidérer un point de l’ordre du jour et il existe un précédent judiciaire pour l’autoriser, notamment MacMahon c. Davis et Ceresa c. City of Peru, a déclaré un responsable du village.

Krischel a déclaré qu’il n’avait pas remis les documents pour la subvention immédiatement après la réunion du 12 avril, car les membres du conseil voulaient revoir la motion.

Dennis a déclaré que cela ne devrait pas avoir d’importance si les membres du conseil voulaient qu’il soit réexaminé parce qu’il a été rejeté.

« Chaque vote peut être modifié », a déclaré Krischel en réponse.

Dennis, Montogomery et Knepp ont tous exprimé des inquiétudes quant à l’abordabilité du projet non seulement pour le village, mais aussi pour ses habitants.

« Nous ne pouvons pas nous permettre un service de police dans cette ville », a déclaré Dennis. « Nous ne pouvons pas nous permettre d’entretenir notre château d’eau sans aller à la banque et obtenir un prêt. Comment diable cette ville va-t-elle gérer un égout ? »

La greffière du village, Candace Gross Heider, a déclaré que le village compte 10 à 12 habitants qui ne paient pas leurs factures d’eau à temps ou qui ont accumulé des frais de retard. Le village comptait deux habitants ce mois-ci qui ont reçu l’aide d’organisations à but non lucratif pour les aider à payer leurs factures d’eau.

Un membre du public présent a dit au conseil qu’il y a des résidents qui vivent avec un revenu fixe et qu’ils « n’ont plus d’argent » pour payer une facture d’eau et d’égout qui a augmenté.

Après que le village a voté pour accepter la subvention, plusieurs membres du public ont commencé à crier, l’un d’entre eux disant qu’elle voulait qu’il soit noté dans le procès-verbal qu’elle « s’oppose totalement à ce que Dan (Krischel) se comporte comme un dictateur ». Une autre femme a déclaré que le président du village devait « démissionner ». Environ 30 personnes étaient présentes à l’American Legion Hall pour la réunion de lundi.