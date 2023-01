Le conseil de Princeton dépose une résolution sur les panneaux solaires ; citant des problèmes d’emplacement et d’expansion – Shaw Local

Après un long commentaire public et une discussion du conseil, le conseil municipal de Princeton a voté 3 contre 2 en faveur du dépôt de la résolution proposée qui permettrait la construction d’un panneau solaire dans le parc technologique de la ville.

La résolution a été envoyée au conseil pour examen, avec conditions, par un vote 3-2 de la Commission de planification de Princeton.

L’agence électrique municipale de l’Illinois a déposé une demande d’utilisation spéciale pour la construction d’un panneau solaire qui occuperait les lots 12, 13 et 15 du parc technologique. Le projet occuperait environ 305 000 pieds carrés, ou 7 acres, communément appelés 1000 Ace Road.

Le site serait entouré d’une clôture à mailles losangées recouverte de vinyle noir de 7 pieds et les panneaux suivraient le soleil d’est en ouest.

Bien qu’aucune mesure officielle sur le sujet n’ait été prise lundi soir, le conseil a entendu divers commentaires et préoccupations des entreprises et des propriétaires fonciers environnants, ainsi que des membres intéressés de la communauté.

Les préoccupations des conférenciers allaient de l’emplacement, de la place pour une expansion future, des clauses restrictives protégées et de l’impact des entreprises environnantes.

Au cours de la réunion de mardi, des représentants des propriétés voisines et des propriétaires d’entreprises ont fait part de leurs préoccupations concernant le projet, notamment son emplacement et l’aspect général du parc technologique. (Jayce Eustice)

De nombreux orateurs ont déclaré qu’ils n’étaient pas opposés à un panneau solaire à Princeton, mais que le parc technologique n’était pas le bon emplacement pour ce projet.

Pat Schou du réseau hospitalier d’accès critique de l’Illinois, situé à côté du site solaire proposé au 1945 Van’s Way, a déclaré qu’elle pensait que les entreprises et le public environnants n’étaient pas correctement informés du réseau proposé et que d’autres emplacements devraient être envisagés.

Le maire Joel Quiram a déclaré que la ville avait abordé le projet possible un an auparavant et avait également envoyé des lettres aux propriétés environnantes comme elles sont tenues de le faire.

Shou a également ajouté qu’elle pensait que le réseau devrait suivre des clauses de protection similaires à celles que l’ICAHN et d’autres devaient suivre dans la région.

“J’ai des inquiétudes concernant le parc solaire car je devais respecter ces engagements”, a déclaré Shou. « Je n’ai eu aucune conversation concernant l’impact sur notre organisation. Je demande au conseil d’examiner ces informations et d’accorder une attention particulière à mon appel et à nos préoccupations. »

Ces clauses comprennent des routes pavées, un paysage minimum, pas de clôtures et de nombreux autres éléments. Parmi les engagements protégés, le projet a demandé une dérogation pour permettre à l’installation d’avoir une clôture, comme de tels projets sont légalement tenus d’inclure.

L’IMEA et les représentants du projet ont fait part de leur volonté de s’écarter des plans d’origine pour respecter le minimum d’aménagement paysager et de paver également la route d’accès à l’emplacement.

Quiram a également déclaré que les clauses restrictives comprennent une clause qui permet à la ville de répondre au besoin de changements futurs imprévus et aux écarts de certaines exigences pour l’emplacement.

Le directeur de l’exploitation d’IMEA, Gary Stephenson, a déclaré que, craignant que le projet ne nuise à la valeur commerciale environnante, ils n’ont pas vu cela se concrétiser avec leurs autres projets.

“Cette notion selon laquelle cela dégrade en quelque sorte la valeur des terres adjacentes ou repousse d’une manière ou d’une autre d’autres développements, n’a pas été mise en évidence dans les faits que nous voyons”, a déclaré Stephenson. “Nous ne l’avons tout simplement pas vu en termes de faits réels sur le terrain.”

Le projet de panneaux solaires est un projet ciblé pour les communautés IMEA dont Princeton est l’un des 32 membres. L’électricité qui serait générée par le développement solaire serait placée sur le système de distribution local et consommée par les membres de la communauté.

D’ici 2035, les émissions de carbone ont été mandatées par l’État pour réduire de 50% avec une réduction de 100% mandatée d’ici 2050, selon Stephenson. Ces mandats ont conduit l’IMEA à planifier des sources de production alternatives en avance sur les échéances.

“C’est un début, c’est un début”, a déclaré Quiram. “Nous devons commencer parce que si ces mandats tiennent le coup et que nous sommes derrière le ballon huit, nous allons avoir des ennuis plus tard.”

Quiram a également ajouté que ce projet ne serait qu’un des nombreux projets plus importants que l’IMEA explore pour aider à limiter sa dépendance aux émissions de carbone.

Le membre du conseil, Michael McCall, a déclaré qu’il pensait que la ville aurait dû faire un meilleur travail pour communiquer le projet prévu à ses résidents.

“La communication était mauvaise et je suis gêné de faire partie d’un conseil municipal avec une communication comme celle-ci”, a déclaré McCall.

Le membre du conseil, Hector Gomez, a ajouté qu’il pensait que le parc technologique n’était pas le bon endroit pour le projet.

Après une longue discussion du conseil, le membre du conseil Jerry Neumann a proposé de déposer la résolution afin de donner aux responsables de la ville une chance d’examiner les informations présentées lors de la réunion de lundi et de décider ce qu’ils pensent être dans le meilleur intérêt de Princeton.

Neumann, le membre du Conseil Martin Makransky et Quiram ont voté en faveur du dépôt de la résolution, tandis que McCall et Gomez ont voté contre le dépôt.

La résolution figurera à l’ordre du jour de la prochaine prévue à 19 h le lundi 6 février, au 2 S. Main St.