Le conseil de Peachland veut que l’ensemble de Beach Avenue soit pris en compte pour les limites de hauteur des bâtiments

Le conseil de Peachland envisage maintenant de limiter la hauteur des bâtiments sur toute la façade de Beach Avenue.

À l’origine, les limites de hauteur ne devaient être prises en compte que pour les développements s’étendant de la 8e rue nord à Todd Road. Cette zone est désignée pour des développements à usage mixte dans le cadre du plan communautaire officiel (OCP) du district, tandis que le centre-ville (au sud du 8e) est zoné commercial.

“Je voudrais que nous ayons un examen complet de l’étendue de Beach Ave. et tout ce qui en résultera sera la base de tout ce que nous déciderons”, a déclaré Coun. Terry Condon.

Com. David Collins a souligné qu’il existe d’excellentes raisons économiques pour limiter les hauteurs, telles que la protection des valeurs foncières derrière Beach Ave.

“Cela ouvre alors la porte à un développement ultérieur sur la route”, a-t-il déclaré. “Les valeurs foncières derrière quelque chose qui est trop haut sur Beach souffrent et vous êtes moins susceptible d’obtenir un développement à cet endroit.”

Le conseil avait initialement demandé au personnel de préparer un rapport décrivant les options potentielles pour de nouveaux règlements de zonage le long de Beach Ave., limitant les bâtiments à trois étages, pour sa réunion du 6 décembre. En raison du changement, le personnel a demandé plus de temps et fournira à la place un calendrier pour le rapport lors de la réunion de décembre.

Développement du conseil municipalPlan communautaire officielzonage