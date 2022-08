Le conseil de Peachland va réfléchir à deux lotissements

Le promoteur derrière deux projets de logements à Peachland cherchera à obtenir l’approbation pour les faire avancer lors de la réunion du conseil de mardi (9 août).

Porchlight Developments a des projets prévus pour l’ancien site de camping-cars de Todd sur Beach Avenue et un immeuble d’appartements pour Clements Crescent.

Porchlight veut construire six bâtiments, jusqu’à six étages chacun avec un total de 46 unités, et quatre cabanes familiales sur le site de Todd. Le Conseil sera invité à approuver un permis de développement pour le développement, que le personnel du district appuie.

Rendu conceptuel pour le développement Clements Crescent (Porchlight Developments)

Le projet Clements Crescent, prévu à côté de Peachland Elementary, est un immeuble de quatre étages comptant 84 logements. Lors d’une audience publique en juin, plusieurs résidents ont exprimé des inquiétudes concernant le développement, notamment la sécurité des piétons et la circulation, les accès et sorties d’urgence, la densité, la protection de l’environnement et les inondations du ruisseau Trépanier à proximité. Le personnel a répondu aux préoccupations dans son rapport au conseil.

Les locations à court terme ne sont pas autorisées dans le bâtiment, tandis que les locations à long terme ne sont pas limitées. Le district a demandé au promoteur de fournir quatre unités à son inventaire de logements abordables et une contribution de 250 000 $ au fonds de réserve pour logements abordables.

On demande également au conseil d’approuver le nom de la rue Twiddy pour une nouvelle route à construire entre le développement et l’école primaire. Le personnel appuie les modifications au plan communautaire officiel et aux règlements de zonage pour permettre au projet d’aller de l’avant.

