Le conseil de Peachland va jeter un coup d’œil au projet d’appartement, nouveau nom de rue

Un projet d’appartements de 84 logements et la mémoire du premier colon de Peachland seront devant le conseil de district le 24 janvier.

Le conseil sera invité à modifier le plan communautaire officiel (OCP) et à rezoner la propriété au 5481 Clements, à côté de l’école primaire Peachland pour faire place au bâtiment de quatre étages.

Il envisagera également de nommer une route encore à améliorer entre le développement et l’école, Wild Goose Street.

Le personnel a travaillé avec le demandeur, Porchlight Developments, et la Peachland Historical Society sur des noms potentiels, et a recommandé Wild Goose Street en l’honneur de William Jenkins, mieux connu sous le nom de Wild Goose Bill. Il fut le premier colon connu sur des terres qui devinrent plus tard Peachland.

Wild Goose Bill était dans la région en 1885, mais s’était peut-être enraciné quelques années auparavant.

Lors d’une audience publique en juin 2022, plusieurs résidents se sont prononcés contre le projet d’appartements, notant que Clements est le seul moyen d’entrer et de sortir de leur quartier.

L’augmentation de la circulation, les zones d’interface des feux de forêt et les inondations potentielles du ruisseau Trépanier à proximité ont également été soulevées comme préoccupations. Les résidents ont suggéré à Porchlight de construire un plus petit développement de maisons en rangée au lieu du complexe d’appartements.

Un rapport du personnel indique que le changement d’utilisation des terres proposé permet des logements abordables, répondant à un besoin dans l’inventaire des logements du district, ainsi que des améliorations de la sécurité des piétons devant l’école.

