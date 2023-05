Le conseil de Peachland tient sa promesse

Le district organise une journée portes ouvertes et un barbecue le 8 juin

Le conseil de Peachland organise une journée portes ouvertes et un barbecue dans le cadre d’une promesse faite à la communauté.

« Nous leur avons promis plus de transparence, d’ouverture et de communication », a déclaré le maire Patrick Van Minsel. « C’est aussi l’occasion pour nos résidents de venir échanger avec nous. C’est le premier et nous allons les faire régulièrement.

Le public pourra également parler avec le personnel du district de différents départements.

L’événement propose des hamburgers et des hot-dogs gratuits, des activités pour tous les âges, des tirages au sort et des cadeaux.

Il aura lieu le jeudi 8 juin de 17h à 20h au Peachland Community Centre. Le maire Van Minsel prononcera une allocution à 18h30

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

barbecueConseil municipalCommunautéActivités familiales