Le conseil de Peachland établit les priorités avec la province

Le conseil de Peachland a des questions hautement prioritaires dont il souhaite discuter avec les ministres provinciaux.

Au sommet de la liste des cinq points figure une rencontre avec le ministère des Affaires municipales pour discuter du financement des égouts.

«Nous avons été refusés pour des subventions d’égout trois fois de suite», a noté le conseiller. David Collins. « Que devons-nous faire pour obtenir une subvention pour les égouts, qui est l’une des priorités de nos résidents ? »

Également au programme, une rencontre avec le ministère des Transports et de l’Infrastructure.

« Nous devons continuer d’appuyer sur les mises à niveau de l’autoroute 97, les feux de circulation à Trépanier, le « T » protégé ou peu importe comment vous l’appelez à Renfrew, et les changements de limite de vitesse qui nous ont été promis », a déclaré Coun. Terry Condon.

Le maire Patrick Van Minsel a rencontré le ministre Rob Fleming il y a deux mois, et le personnel provincial a recommandé une solution pour l’intersection de Renfrew sur l’autoroute 97.

Le conseil souhaite également rencontrer des représentants des ministères des forêts, de la petite enfance et du développement économique.

Les réunions auraient lieu lors du congrès de l’Union of BC Municipalities à Vancouver en septembre.

Le conseil doit soumettre ses demandes avant le 30 juin.

