Le conseil de Peachland discutera de la limitation de la hauteur des bâtiments le long de l’avenue Beach

Le conseil de Peachland va s’attaquer à la question controversée de la hauteur des bâtiments le long de Beach Avenue.

Lors de la réunion du conseil du 8 novembre, le maire Patrick Van Minsel a proposé que le sujet soit discuté lors de leur prochaine réunion (22 novembre).

Le personnel du district prépare un rapport décrivant les options potentielles pour de nouvelles réglementations de zonage le long de Beach Ave., limitant spécifiquement la hauteur des bâtiments à trois étages. Le Conseil devrait recevoir ce rapport lors de sa réunion du 6 décembre.

La motion de Van Minsel, qui a été adoptée à l’unanimité, a suscité plusieurs questions de la part des conseillers, et il leur a assuré qu’elles recevraient une réponse lors de la réunion du 22 novembre.

“Merci d’avoir mis cela sur la table”, a déclaré le conseiller. Randey Brophy. “Cela résout un problème de longue date à Peachland dont nous sommes tous conscients.”

Plus tôt cette année, le conseil a approuvé un bâtiment de quatre étages pour Beach Ave. lors d’un vote controversé 4-3.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalDéveloppeursdéveloppementRezonage