Le conseil de Peachland cherche des membres pour le comité consultatif sur l’accessibilité

Des bénévoles sont recherchés pour siéger au nouveau comité consultatif sur l’accessibilité du conseil de Peachland.

Le comité aidera le conseil à élaborer un plan d’accessibilité pour la communauté, en s’efforçant d’identifier et d’éliminer les obstacles.

Un minimum de cinq et un maximum de sept membres sont requis et seront nommés en fonction de leur expérience et de leurs titres de compétences.

Le Conseil est à la recherche de personnes handicapées, de personnes qui travaillent avec ou dont elles prennent soin, de personnes handicapées, de personnes qui représentent la diversité des personnes handicapées et d’Autochtones.

Les conseillers Terry Condon et Randey Brophy ont été nommés représentants de district.

Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site Web du district de Peachland ou en appelant le 250-767-2647.

