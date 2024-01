Le conseil de New York rejette le veto du maire Eric Adams sur le projet de loi controversé de la police de New York qui obligera les policiers à documenter presque toutes les interactions publiques

Métro





Les policiers du NYPD seront obligés de rendre compte de leurs interactions les plus mineures avec le public après que le conseil municipal a rejeté mardi à une écrasante majorité le veto du maire Eric Adams sur le « How Many Stops Act » – qui, selon lui et d’autres critiques, menacerait la sécurité publique.

Adams, qui a combattu le projet de loi bec et ongles ces dernières semaines, n’a pas réussi à convaincre les deux membres du conseil dont il avait besoin pour vaincre la dérogation – qui a été adoptée avec un vote écrasant de 42 contre 9.

Le conseil dirigé par les démocrates a également voté pour annuler le veto d’Adams sur un autre projet de loi interdisant l’isolement cellulaire dans les prisons de Big Apple.

“Ces projets de loi rendront les New-Yorkais moins en sécurité dans les rues, tandis que les policiers seront obligés de remplir des formalités supplémentaires plutôt que de se concentrer sur l’aide aux New-Yorkais et le renforcement des liens communautaires”, a déclaré Adams dans un communiqué après le vote.

« De plus, cela rendra le personnel de nos prisons et ceux sous notre garde moins sûrs en nuisant à notre capacité à demander des comptes à ceux qui commettent des actes de violence. »

La présidente du conseil municipal, Adrienne Adams, s’exprimant avant que le conseil ne vote en faveur de l’annulation du veto du maire Adams sur la « Loi sur le nombre d’arrêts ». Matthieu McDermott

En vertu du projet de loi du NYPD, les agents devront enregistrer la race, le sexe et l’âge « apparents » de presque toutes les personnes qu’ils interrogent – ​​même quelqu’un qui pourrait simplement être un témoin potentiel d’un crime ou d’une autre rencontre de moindre envergure.

Adams, un ancien capitaine de la police de New York, et les défenseurs de la police étaient catégoriques sur le fait que le projet de loi enliserait les flics dans un océan de paperasse inutile et ralentirait les enquêtes.

« L’annulation d’aujourd’hui est un pas de plus vers l’objectif du conseil municipal : détruire le meilleur service de police du monde », a déclaré Paul DiGiacomo, président de la NYPD Detectives Endowment Association. «Grâce aux politiques, le fossé entre la police et les citoyens va se creuser. Il en sera de même pour les départs à la retraite de nos meilleurs détectives les plus expérimentés. Déchirant.”

Le conseiller Yusef Salaam essuie ses larmes en s’exprimant avant le vote. Matthieu McDermott

Le chef de patrouille du NYPD, John Chell, a déclaré dans une interview à l’émission « Cats & Cosby Show » de WABC 770 AM que le projet de loi – qui entrera en vigueur en juin – entraînerait « une effilochage » des relations entre la police et la communauté.

“Cela va avoir des conséquences néfastes là-bas [on] notre temps de réponse aux appels de service… Il y a maintenant un problème d’heures supplémentaires », a-t-il déclaré. Nous devons en discuter davantage [with the council]. Peut-être pouvons-nous parvenir à un compromis. Nous espérons.

Les partisans du projet de loi – dirigés par la présidente Adrienne Adams et l’avocat public Jumaane Williams – ont insisté sur le fait que le système de signalement supplémentaire tiendrait, en partie, les policiers responsables des interpellations illégales et aiderait à contrôler le profilage racial.

Adams avait dû convaincre seulement deux législateurs de le rejoindre après avoir opposé son veto au projet de loi le 19 janvier. Il avait été adopté avec une majorité de 35 voix contre 9 sans veto en décembre, avec sept membres du conseil s’étant abstenus.

La conseillère municipale Vickie Paladino s’exprimant avant le vote. Matthieu McDermott

Dans le cadre de sa campagne publique pour tuer la législation, Adams a demandé à huit membres du conseil de se joindre à lui pour une promenade « révélatrice » du NYPD à Harlem et dans le sud du Bronx samedi soir.

Mais en fin de compte, cela n’a guère fait changer d’avis.

Le conseiller municipal Eric Dinowitz (Démocrate du Bronx), qui faisait partie de ceux qui ont pris part à la promenade, a dénoncé mardi les archives papier désuètes du NYPD en rejetant le veto.

“Ce projet de loi n’alourdit pas de manière significative leurs tâches administratives”, a déclaré Dinowitz, arguant qu’un policier lui avait dit qu’ils devaient souvent déjà remplir “deux, trois documents pour un seul incident”.

Les membres du conseil célèbrent après avoir annulé le veto. Matthieu McDermott

« Dans certains cas, ils écrivent des informations à la main, puis retournent au poste et transcrivent ces notes manuscrites sur un ordinateur », a-t-il poursuivi. “Un officier m’a raconté que pas plus tard qu’en 2012, il utilisait une machine à écrire.”

Le conseiller Yusef Salaam (Démocrate de Manhattan), chef de l’influent comité de sécurité publique du conseil et membre des « Central Park Five » exonérés, s’est montré ému en s’opposant au maire.

« Si ces lois étaient en vigueur en 1989 », a-t-il déclaré, faisant référence à la façon dont lui et quatre autres adolescents ont été faussement accusés et reconnus coupables du viol d’un jogger blanc à Central Park il y a trente ans.

Pendant ce temps, de l’autre côté de l’allée, la conseillère nouvellement élue Susan Zhuang (D-Brooklyn) a souligné que ses électeurs de Sunset Park « veulent soutenir les policiers ».

Eric Adams brandit une couverture du New York Post lors d’une conférence de presse avant le vote du projet de loi controversé du NYPD. Matthieu McDermott

« Dans mon quartier, une personne sur trois a été victime de haine [crimes]», a-t-elle déclaré, faisant référence à la forte population asiatique de la région.

Le conseiller municipal du Queens, Bob Holden, qui faisait partie des trois démocrates qui ont rejoint les six républicains du conseil pour soutenir le maire, a soutenu que le projet de loi demandait aux agents d’un département déjà aux effectifs réduits de faire davantage.

“Cela retardera la réponse critique”, a déclaré Holden. “Cela va lier les mains des policiers, ce qui est l’intention ici.”

En vertu du projet de loi, les agents devront enregistrer des détails sur la race apparente, le sexe et l’âge des personnes qu’ils arrêtent. William Farrington

Adrienne Adams, présidente du conseil municipal de New York. Matthieu McDermott

Le conseil municipal de New York a voté mardi à une écrasante majorité pour annuler le veto du maire Eric Adams sur le projet de loi controversé sur les contrôles policiers. PA

Pas plus tard que mardi, Adams apparaissait dans des émissions télévisées matinales pour s’exprimer contre le projet de loi – rejoint par Yanely Henriquez, la mère d’un adolescent tué dans une fusillade aléatoire, qui a lancé un appel désespéré au conseil l’exhortant à ne pas annuler son veto. .

Le veto d’Adams sur les deux projets de loi controversés ayant échoué, plusieurs membres du conseil ont critiqué Hizzoner pour ne pas avoir fait plus pour influencer les votes hésitants au milieu de la lutte meurtrière, arguant qu’il avait choisi de lancer une campagne publicitaire au lieu de simplement appeler les membres du conseil au téléphone.

« Si le maire ne peut pas prendre 10 minutes de sa journée pour appeler les membres, je me demande à quel point il prend cela au sérieux », a déclaré une source du conseil au Post avant le vote.

Lorsqu’il a été pressé, Adams a insisté sur le fait qu’il avait personnellement contacté les membres du conseil pour les aider à influencer leur vote.

Le maire a déclaré qu’il souhaitait toujours travailler avec le conseil et la police de New York pour négocier la manière dont les projets de loi seraient appliqués.

Il y aura désormais une période de six mois pendant laquelle ces négociations auront lieu.

« Alors que ces projets de loi sont sur le point de devenir loi, je reste disposé à collaborer avec mes collègues du conseil municipal pour répondre aux préoccupations des New-Yorkais au cours de la période précédant leur mise en œuvre », a déclaré Adams.











