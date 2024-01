Le Conseil de New York accusé d’avoir brusquement annulé les commentaires publics sur le projet de loi controversé sur les contrôles policiers avant le vote du veto

Métro

Le conseil municipal de New York a été accusé d’avoir brusquement supprimé la possibilité du public de faire des remarques avant le vote de mardi pour rejeter le veto du maire Eric Adams sur le projet de loi controversé sur les contrôles policiers.

Plusieurs dirigeants communautaires ont déclaré qu’ils avaient l’intention de prendre la parole lors de la réunion publique pour soutenir Adams contre le « How Many Stops Act » après avoir soumis des candidatures via le site Web du conseil avant le vote.

Mais à la dernière minute, ils affirment que le conseil a fait marche arrière et les a informés que tous les témoignages publics devaient plutôt être soumis par écrit.

« C’est foiré. Ils ont dit que nous pouvions parler, puis ils nous ont coupé l’herbe sous le pied », a déclaré au Post Raymond Tsang, président de la Chinese Consolidated Benevolent Association.

«Tous ceux que je connais dans la communauté allaient parler en faveur du maire et contre l’annulation du veto.»

Le conseil a fini par rejeter le veto d’Adams sur le projet de loi, qui obligera les policiers à documenter presque toutes leurs interactions avec le public – ce qui, selon Hizzoner, ne ferait que noyer les agents dans la paperasse et les formalités administratives. Il a également voté pour annuler le veto d’Adams sur un projet de loi interdisant l’isolement cellulaire dans les prisons de Big Apple.

Certains qui se sont inscrits pour faire part de leurs commentaires ont déclaré avoir reçu un e-mail du conseil lundi soir expliquant que le changement était dû au fait que la réunion du conseil avait « par inadvertance » été répertoriée comme une « audience » au lieu d’un « vote ».

Les critiques du projet de loi sur les contrôles policiers de la Big Apple ont accusé le conseil municipal de New York et la présidente Adrienne Adams d’avoir brusquement supprimé leur capacité à prononcer des remarques publiques avant le vote controversé. Matthieu McDermott

« Le conseil municipal de New York n’accepte pas systématiquement les témoignages publics oraux lors des réunions. Il n’y aura aucune possibilité de témoigner oralement lors de la réunion susmentionnée du Comité de la sécurité publique », indique la note envoyée par courrier électronique.

Le conseil a cependant autorisé les témoignages oraux du public lorsque les membres ont annulé le premier veto du mandat d’Adams, sur la législation sur les bons de logement, en juillet de l’année dernière.

Un porte-parole du conseil a déclaré que les personnes qui ont témoigné lors de cette réunion du comité de protection sociale générale avaient été invitées par le président, et que « si les gens ont été autorisés à s’inscrire pour un témoignage verbal lors du vote du comité d’aujourd’hui, cela était uniquement dû à une erreur administrative involontaire. »

Tsang a affirmé que cette décision était la preuve que les législateurs étaient préoccupés par les réactions négatives du public liées à leur vote.

« L’opposition à la dérogation est quelque chose qui les inquiète. C’est pourquoi ils ont annulé les témoignages en direct », a expliqué Tsang.

Plusieurs dirigeants communautaires ont déclaré qu’ils avaient l’intention de prendre la parole lors de la réunion publique pour soutenir le veto du maire Eric Adams sur la « Loi sur le nombre d’arrêts » mardi. Matthieu McDermott

Le chef du syndicat des agents pénitentiaires a ajouté à la pile, accusant la présidente Adrienne Adams d’être une « dictatrice ».

« En tant que l’un des principaux acteurs du système de justice pénale de notre ville, nous sommes arrivés aujourd’hui à l’hôtel de ville avec l’intention de témoigner contre la législation imprudente qui interdirait la ségrégation punitive dans nos prisons », a déclaré Benny Boscio, président de l’Association de bienfaisance des agents correctionnels.

“Cependant, la dictatrice du conseil municipal, Adrienne Adams, a décidé de mettre fin à tout témoignage public afin d’étouffer toute opposition publique à son programme politique personnel.”

Pendant ce temps, Jeanne Nigro, de TakeBackNYC, une coalition soutenant les propriétaires de petites entreprises, a déclaré qu’on lui avait dit une heure avant l’audience qu’elle ne pouvait plus faire de remarques.

« Le bureau du maire m’a contacté une heure avant pour m’informer que le conseil municipal avait demandé le droit du public à témoigner publiquement lors de l’audience du comité de sécurité publique », a-t-elle déclaré.

« J’allais parler de la « Loi sur le nombre de contrôles » et de la façon dont cela supprimerait l’incitation à appliquer la loi lors des manifestations anti-israéliennes. »

Reportage supplémentaire de Nolan Hicks











