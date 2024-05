Le conseil de Nashville rejette une nouvelle enseigne pour Morgan Wallen’sThis Bar & Tennessee Kitchen

Actualités américaines





Les membres du conseil municipal de Nashville ont rejeté le projet d’ériger une enseigne lumineuse dans le nouveau bar de Morgan Wallen, le long de la bande de honky tonks éclairée au néon de la ville, citant son utilisation d’une insulte raciale qui a suscité la controverse en 2021 et de récentes accusations criminelles accusant la star country d’avoir jeté une chaise sur un toit à proximité de deux policiers.

Le Conseil du métro de Nashville a voté 30 contre 3 mardi soir contre le panneau proposé chez Morgan Wallen’s This Bar & Tennessee Kitchen, qui devrait ouvrir ses portes ce week-end.

L’enseigne aurait été accrochée au-dessus d’un trottoir public, semblable à celles de nombreux bars voisins. Un tel panneau nécessite l’approbation du gouvernement local et ne constitue généralement pas un processus controversé.

Au cours du débat, les membres du conseil ont qualifié les commentaires de Wallen de haineux et ses actions de nuisibles. Ils ont également déclaré que l’artiste avait reçu plusieurs secondes chances.

«Je ne veux pas voir un panneau publicitaire avec le nom d’une personne qui jette des chaises du haut des balcons et qui prononce des insultes racistes», a déclaré la membre du conseil Delishia Porterfield, qui est noire.

Le membre du conseil Jacob Kupin a présenté la proposition, mais a déclaré qu’il « avait réfléchi longuement et sérieusement » à ce qu’il fallait faire en raison du comportement de Wallen.

Il a déclaré que l’organisation tierce qui gère l’entreprise, TC Restaurant Group, a été « vraiment un bon partenaire » et a travaillé pour rendre le centre-ville de Nashville plus sûr.

L’Associated Press a contacté le publiciste de Wallen et TC Restaurant Group pour obtenir des commentaires sur le vote du conseil.

« Le fait que le nom de quelqu’un soit affiché sur un bar ne signifie pas que nous tolérons tous les comportements, mais encore une fois, j’apprécie les efforts pour faire amende honorable, la réponse positive, et encore une fois, l’opérateur lui-même, je ne pense pas, devrait l’être. pénalisé pour ce qui s’est passé », a déclaré Kupin.

Une première audience dans l’affaire pénale de Wallen a été reportée au 15 août.

Selon un affidavit d’arrestation, la chaise que Wallen est accusé d’avoir jetée du toit du bar du chef de six étages le 7 avril a atterri à environ un mètre de deux policiers.

Wallen fait face à trois chefs d’accusation de mise en danger par imprudence et à un chef d’accusation de délit de conduite désordonnée pour l’incident du 7 avril. Police de la région métropolitaine de Nashville / SplashNews.com

Des témoins ont déclaré aux policiers qu’ils avaient vu Wallen ramasser une chaise, la jeter du toit et en rire.

Il fait face à trois chefs d’accusation de mise en danger par imprudence et à un chef d’accusation de délit de conduite désordonnée.

Dans une déclaration publiée par Wallen, il a déclaré qu’il acceptait la « responsabilité » et qu’il n’était « pas fier » de son comportement.

La déclaration mentionne des « amendes honorables » et des contacts avec les forces de l’ordre.

L’album « One Thing at a Time » de Wallen a passé 16 semaines au sommet du Billboard 200 en 2023 et a été l’album le plus consommé aux États-Unis l’année dernière.

Les 10 meilleurs succès de l’album comprenaient « Last Night », « You Proof » et « Thinkin’ Bout Me ».

En 2021, Wallen a été suspendu indéfiniment de son label après la diffusion d’une vidéo de lui criant une insulte raciste, dont il dira plus tard qu’il ignorait qu’il utilisait.

Le bar Kid Rock, non loin du nouvel établissement de Wallen, a déjà été le théâtre d’une controverse sur les enseignes.

Avant le vote de 2019, certains membres du conseil ont déploré le design représentant une guitare géante dans laquelle la base de l’instrument a intentionnellement la forme des fesses d’une femme. Finalement, ils l’ont approuvé.











